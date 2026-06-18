🎥 EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!"

De Rode Duivels hebben zich tijdens het WK geïnstalleerd op het trainingscomplex van de Seattle Sounders. Voor de Amerikaanse topclub een eer. De Belgische sterren trainen er dagelijks, delen er faciliteiten met de thuisclub en werkten dinsdag zelfs een oefenwedstrijd af tegen de Sounders.

Voetbalkrant.com sprak exclusief met clubicoon en aanvoerder Jordan Morris, die zichtbaar onder de indruk is van wat hij de voorbije dagen van dichtbij heeft gezien.

“Het is geweldig”, vertelt Morris, topschuter aller tijden van de Sounders met 92 doelpunten. “Het is cool dat we onze infrastructuur kunnen delen met een ploeg van wereldklasse. We hebben gisteren tegen hen gespeeld en dat was een heel mooie ervaring. Hopelijk genieten ze ook van hun verblijf in Seattle.”

Duivels wonnen onderling duel

Dinsdag stond er op het trainingscomplex dus een oefenpartij op het programma tussen de Seattle Sounders en de Belgische internationals die maandag tegen Egypte weinig of geen speelminuten hadden gekregen. De Rode Duivels trokken daarin met 2-1 aan het langste eind.

Voor Morris was het vooral een unieke kans om enkele van de grootste namen uit het internationale voetbal van dichtbij mee te maken. “Je merkt meteen dat het spelers van wereldklasse zijn”, zegt hij. “Ze beschikken allemaal over enorm veel kwaliteit. Het was een geweldige ervaring om tegen hen te spelen. Kijk, ik hoop ook ooit nog op een WK te spelen. Dus zij zijn een motivatie voor mij."





Lukaku maakt indruk

Eén speler sprong er voor Morris nog iets meer uit dan de rest: Romelu Lukaku. “Als je naast hem staat, valt dat onmiddellijk op”, lacht de Amerikaanse spits. “Hij is een ongelooflijke speler. Sommige jongens van onze ploeg zijn opgegroeid terwijl ze naar hem keken. Hij heeft zo'n fantastische carrière uitgebouwd. Het was speciaal om tegen hem te spelen.”

Ook andere Belgen konden rekenen op lof van de Sounders-captain. Zo noemde hij onder meer Alexis Saelemaekers expliciet als een speler die hem was opgevallen. "Echt een heel goeie speler. Wauw!"

Inspiratie voor de volgende generatie

Voor Morris gaat de aanwezigheid van de Rode Duivels echter verder dan enkel een leuke ervaring. Het dagelijkse contact met een nationale ploeg van dit niveau werkt volgens hem ook inspirerend.

“Toen ik jong was, droomde ik ervan om op het hoogste niveau te spelen”, vertelt hij. “Nu zie ik van dichtbij hoe deze spelers trainen, hoeveel toewijding ze elke dag tonen en hoeveel werk ze verrichten om aan de top te blijven.”

Daarin schuilt volgens hem ook een belangrijke boodschap voor jonge voetballers. “Hopelijk hebben kinderen dezelfde droom: hun land vertegenwoordigen en ooit op het hoogste niveau spelen. Als je ziet hoeveel inspanningen deze spelers daarvoor leveren, begrijp je waarom ze staan waar ze vandaag staan.”