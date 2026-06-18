'José Mourinho versterkt sportieve staf met voormalige sterkhouder van Real Madrid'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'José Mourinho versterkt sportieve staf met voormalige sterkhouder van Real Madrid'
Foto: © photonews
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José Mourinho is nu ook officieel voorgesteld als de nieuwe coach van Real Madrid. En de Portugees heeft meteen een oude bekende warm gemaakt om terug te keren naar het Estadio Santiago Bernabeu.

We waren er enkele weken geleden al zeker van José Mourinho opnieuw aan de slag zou gaan als T1 van Real Madrid. The Special One komt op voordracht van Florentino Perez. Al moest er gewacht worden tot laatstgenoemde ook officieel werd herverkozen als voorzitter van De Koninklijke.

De opdracht van Mourinho is héél duidelijk. De Portugees moet de kleedkamer opkuisen, een nieuwe selectie samenstellen - daar is hij ondertussen al mee bezig - én de Spaanse landstitel terughalen uit Catalonië. Al hebben we zo'n voorgevoel dat The Special One vooral op de Champions League. De Beker met de Grote Oren won Mourinho niet in zijn eerste passage bij Real Madrid.

José Mourinho haalt voormalig sterkhouder van Real Madrid terug

Mourinho bouwt ondertussen ook aan zijn technische staf. AS weet dat Sami Khedira terugkeert naar Madrid. De voormalige middenvelder versterkt de technische staf als assistent van Mourinho. Volgens de huidige berichtgeving zal Khedira aan zijn taak starten op één juli.

Khedira geniet ondertussen al vijf jaar van het voetbalpensioen. Hij vulde zijn tijd vooral als analist op de Duitse televisie. Daarnaast was hij aan de slag als sportief raadgever bij VfB Stuttgart. De 77-voudig Duits international doorliep de jeugdreeksen bij Die Schwaben, brak er door in het eerste elftal én versierde er zijn transfer naar… Real Madrid.

Drie seizoenen onder José Mourinho en nu assistent van de Portugees


Met andere woorden: het wordt thuiskomen voor Khedira. De Duitser met Tunesische roots speelde tussen 2010 en 2015 voor De Koninklijke. In die periode was Mourinho drie seizoenen lang zijn coach. 

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