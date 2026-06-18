KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel

KRC Genk heeft Yassine Labidi zijn eerste profcontract gegeven. De jonge spelmaker kwam over van PSV, maakte indruk in de Academy en wordt nu beloond met een verbintenis voor drie seizoenen.

KRC Genk beloont jong talent

KRC Genk staat erom bekend een van de grootste clubs te zijn in België op het vlak van opleidingen. Nu slaan de Limburgers opnieuw toe. Yassine Labidi heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij de Smurfen en ligt nu voor drie seizoenen vast. Dat laat Genk zelf weten via zijn officiële kanalen.

De jonge aanvallende middenvelder kwam in 2024 over van PSV en sloot zich toen aan bij de Genkse jeugdopleiding. Daar liet hij zich snel opmerken als een creatieve speler met veel gevoel voor ruimte en timing. Voor Labidi is het een belangrijke mijlpaal in zijn nog prille carrière bij de Limburgse club.

Overgekomen van PSV

Bij de U15 van KRC Genk speelde hij het voorbije seizoen een belangrijke rol in het behalen van de titel. Met doelpunten, assists en beslissende momenten groeide hij uit tot een van de smaakmakers van de ploeg.

Vertrouwen in eigen opleiding

Voor Genk past dit contract perfect binnen de filosofie van de club. De Limburgers blijven zwaar inzetten op jonge spelers en willen talenten vroeg aan zich binden. Met Labidi krijgt opnieuw een belofte uit de academie de kans om de volgende stappen richting profvoetbal te zetten.