KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2058

KRC Genk heeft Yassine Labidi zijn eerste profcontract gegeven. De jonge spelmaker kwam over van PSV, maakte indruk in de Academy en wordt nu beloond met een verbintenis voor drie seizoenen.

KRC Genk beloont jong talent

KRC Genk staat erom bekend een van de grootste clubs te zijn in België op het vlak van opleidingen. Nu slaan de Limburgers opnieuw toe. Yassine Labidi heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij de Smurfen en ligt nu voor drie seizoenen vast. Dat laat Genk zelf weten via zijn officiële kanalen.

De jonge aanvallende middenvelder kwam in 2024 over van PSV en sloot zich toen aan bij de Genkse jeugdopleiding. Daar liet hij zich snel opmerken als een creatieve speler met veel gevoel voor ruimte en timing. Voor Labidi is het een belangrijke mijlpaal in zijn nog prille carrière bij de Limburgse club.

Overgekomen van PSV

Bij de U15 van KRC Genk speelde hij het voorbije seizoen een belangrijke rol in het behalen van de titel. Met doelpunten, assists en beslissende momenten groeide hij uit tot een van de smaakmakers van de ploeg.

Vertrouwen in eigen opleiding

Voor Genk past dit contract perfect binnen de filosofie van de club. De Limburgers blijven zwaar inzetten op jonge spelers en willen talenten vroeg aan zich binden. Met Labidi krijgt opnieuw een belofte uit de academie de kans om de volgende stappen richting profvoetbal te zetten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk

Meer nieuws

Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Lazare Amani

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Lazare Amani

14:51
OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

14:51
Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

15:00
Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven

Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven

14:30
Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

13:22
3
Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

13:50
Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

13:30
Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

12:51
5
‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

12:30
Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

12:00
7
Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

11:40
9
Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

11:20
2
📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

10:25
2
‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

11:00
Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

10:40
4
‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

10:00
4
‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

09:30
2
Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

09:00
5
EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!" Interview

EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!"

08:10
1
WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi

WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi

08:27
1
Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

07:30
1
‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

07:05
Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

06:30
2
Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

06:00
12
Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

23:00
7
Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

04:29
'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

22:30
1
Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam Interview

Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam

22:00
Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

21:40
3
'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

21:20
WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

20:59
39
'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

20:50
'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

20:20
Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

20:00
Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!” dbr1609 dbr1609 over Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren trivece trivece over 'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro' JaKu JaKu over Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen RememberLierse RememberLierse over Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels JaKu JaKu over 📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis JaKu JaKu over Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA Demogorgon Demogorgon over ‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’ JaKu JaKu over ‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved