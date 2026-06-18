Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training
Foto: © photonews
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De Rode Duivels hebben woensdag opnieuw getraind op hun basiskamp in de buurt van Seattle, maar niet iedereen verscheen op het oefenveld. Vooral de situatie van Zeno Debast blijft de technische staf van bondscoach Rudi Garcia bezighouden.

Op het trainingscomplex van de Seattle Sounders in Renton stonden 22 spelers op het veld. Negentien veldspelers en drie doelmannen werkten de sessie af, terwijl vier namen ontbraken.

Debast nog altijd niet klaar

De grootste vraagtekens blijven achter de naam van Debast staan. De verdediger sukkelt nog steeds met een blessure aan de hamstringaanhechting en traint sinds het begin van de WK-voorbereiding individueel.

Woensdag onderging hij opnieuw een MRI-scan om de vooruitgang van zijn herstel in kaart te brengen. Binnen de Belgische delegatie wordt er ondertussen rekening mee gehouden dat Debast de groepsfase mogelijk niet meer haalt.

Dat zou een stevige tegenvaller zijn voor Garcia, die de Sporting-verdediger als een belangrijke pion ziet in zijn defensieve plannen, al stelden Mechele en Ngoy wel gerust tegen Egypte.

Ook Lukaku, Trossard en De Ketelaere binnen gebleven

Naast Debast ontbraken ook Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles De Ketelaere op het trainingsveld. Bij het trio lijkt er echter minder reden tot paniek. Zij werkten een individueel programma af binnen de faciliteiten van het trainingscentrum.

Lukaku kreeg maandag tegen Egypte nog speelminuten en kwam dinsdag ook in actie tijdens het oefenduel tegen de Seattle Sounders. Trossard heeft dan weer een bijzonder lang seizoen achter de rug. De aanvaller speelde met Arsenal nog op 30 mei de finale van de Champions League en wordt voorzichtig begeleid richting de volgende WK-wedstrijden.

Bij De Ketelaere was dinsdag een verband rond de knie opgemerkt, maar voorlopig lijkt er geen sprake van een ernstige blessure.

Focus op Iran

Na het 1-1-gelijkspel tegen Egypte in de openingswedstrijd van het WK blijft alles mogelijk in groep G. Ook het andere duel in de groep eindigde zonder winnaar, waardoor zowel België, Egypte, Iran als Nieuw-Zeeland na één speeldag één punt tellen.

De Rode Duivels trainen donderdag achter gesloten deuren verder in Seattle. Vrijdag volgt nog een laatste sessie op het trainingscomplex van de Sounders, waarna de Belgische selectie naar Los Angeles afreist.

Daar wacht zondag een cruciale confrontatie met Iran in het SoFi Stadium. Met de stand in groep G volledig in evenwicht weet Garcia dat puntenverlies de kwalificatiekansen meteen onder druk kan zetten.
 

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Zeno Debast

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