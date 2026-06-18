Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws

Roberto Martinez ligt onder vuur bij Portugal. De ex-bondscoach van de Rode Duivels zou in beeld zijn bij Al-Nassr, net nu zijn omgang met Cristiano Ronaldo voor discussie zorgt op het WK. Een situatie die de nationale ploeg als kiespijn kan missen tijdens het tornooi.

De naam van Roberto Martinez zal in België altijd bekend in de oren klinken. De 52-jarige Spanjaard was bondscoach van ons land tijdens de Gouden Generatie, van augustus 2016 tot eind 2022. Hij pakte met de Rode Duivels brons op het WK 2018 in Rusland.

Martinez mogelijk naar Al-Nassr

Nadat zijn opdracht bij België op ten einde liep, ging hij aan de slag bij Portugal. Sinds 2023 is hij bondscoach van de Portugese nationale ploeg, maar ook daar zal hij afscheid nemen en dat kan al snel volgen.

Volgens RMC Sport zou hij bij Al-Nassr in beeld zijn om de volgende hoofdcoach te worden. Jawel, het Al-Nassr waar Cristiano Ronaldo al drie jaar lang de ster is. Op die manier zou hij volgend seizoen nog steeds trainer zijn van CR7.

Nog opvallend: dezelfde brond meldt dat Martinez al voor het WK gesprekken had aangeknoopt met de Saudische club. Het moment waarop dit nieuws uitlekte, kon niet slechter komen voor Martinez.

Portugal onder druk na valse start

Portugal speelde zijn eerste wedstrijd van het WK met 1-1 gelijk tegen DR Congo, mét Ronaldo in de basis. De Portugees kon het verschil niet maken en werd ook niet naar de kant gehaald. De aanvaller ligt onder vuur door zijn teleurstellende prestatie op de openingswedstrijd van zijn laatste WK terwijl Martinez nu in het vizier wordt genomen omwille van zijn omgang met de ster.



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Velen vinden het een groot probleem dat Ronaldo beschermd zou worden bij de nationale ploeg. Martinez kreeg er onlangs een vraag over en reageerde toen door te zeggen dat "je Ronaldo nodig hebt als je doelpunten wil maken."

Voormalige spits Chris Sutton, die nu analist is bij BBC, was scherp. "Hij durft hem niet te vervangen. Ronaldo bepaalt, niet de trainer", stelde hij. Er komt ongetwijfeld snel meer duidelijkheid, maar dit is allesbehalve ideaal voor Portugal met het verdere verloop van het WK in zicht.