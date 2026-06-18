'Tottenham wil Arsenal én Manchester City aftroeven voor speler die méér dan honderd miljoen euro zal kosten'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Tottenham wil Arsenal én Manchester City aftroeven voor speler die méér dan honderd miljoen euro zal kosten'
Foto: © photonews
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Sandro Tonali is gegeerd wild op de transfermarkt. Drie Engelse topclubs hebben de 26-jarige Italiaan een voorstel gedaan. Ook Newcastle United legt zich stilaan neer bij het vertrek.

We keren even terug naar de zomer van 2023. Newcastle United stuntte met de komst van Sandro Tonali. De Italiaan werd op dat moment gezien als één van de absolute goudhaantjes op zijn positie én als potentiële winnaar van De Gouden Bal.

Newcastle legde destijds zo'n zestig miljoen euro op tafel om Tonali weg te halen bij AC Milan. Al dienen we een twee kanttekeningen te plaatsen om de transfer correct in te schatten én in het juiste daglicht te plaatsen.

Transfer en... meteen voor maanden op de strafbank

The Magpies waren net overgenomen door het Saoedische Public Investment Fund. Geld was dus géén probleem. Anderzijds zat Tonali meteen enkele maanden op de spreekwoordelijke strafbank voor zijn aandeel in een gokschandaal.

Na drie seizoenen in Newcastle upon Tyne heeft Tonali het wel gezien. The Magpies konden de voorbije seizoenen de torenhoge ambities niet waarmaken. De twaalfde plaats in de Premier League afgelopen seizoen spreekt dan ook boekdelen.

Drie Engelse topclub willen Sandro Tonali deze zomer binnenhalen

Tonali wil opnieuw voor de prijzen spelen. Met Manchester City, Arsenal FC en Tottenham Hotspur liggen drie kapers op de kust. Ironisch genoeg zijn het The Spurs - ook zij beleefden allesbehalve een leuke voetbaljaargang - die over de beste troefkaart beschikken.Dat schrijven de Italiaanse kranten.

Met Roberto De Zerbi staat eveneens een Italiaan aan het roer bij Tottenham. De coach ziet in Tonali zijn draaischijf op het middenveld. Wat de Italiaan moet kosten? Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op tachtig miljoen euro geschat.

120 miljoen euro

Newcastle mikt echter op een bedrag dat schommelt rond 120 miljoen euro. Met de interesse van bovengenoemde Engelse topclubs lijkt dat zelfs realistisch te zijn. Of Tottenham dat bedrag wil ophoesten? Het zal wel moeten na het seizoen dat ze achter de rug hebben...
 

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