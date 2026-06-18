Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

De moeizame start van de Rode Duivels tegen Egypte leverde heel wat vragen op. Volgens Hein Vanhaezebrouck speelde de hitte een belangrijke rol. Maar hoe groot is de impact van extreme temperaturen op topsporters echt?

De Rode Duivels begonnen moeizaam aan hun WK-duel tegen Egypte en dat leidde tot heel wat discussie. Analist Hein Vanhaezebrouck ziet een duidelijke verklaring. "De warmte zal wel een rol gespeeld hebben", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Tijdens de wedstrijd in Seattle steeg de temperatuur ruim boven de dertig graden. Dat is opvallend, want normaal kent de Amerikaanse stad in juni een veel gematigder klimaat. Gemiddeld schommelen de maximumtemperaturen rond 21 à 23 graden, terwijl de luchtvochtigheid doorgaans tussen 60 en 75 procent ligt.

Bij een hittegolf kan die combinatie bijzonder belastend zijn voor sporters. Vanhaezebrouck merkte zelfs een opvallend contrast op. "Tess Elst zei op tv dat ze smolt, maar bij Egypte droegen ze nog een trainingsjasje boven hun tenue."

Niet elke speler reageert hetzelfde

Volgens de voormalige trainer is de invloed van warmte erg persoonlijk. Sommige spelers presteren uitstekend in hoge temperaturen, terwijl anderen veel sneller vermoeid raken.

Vanhaezebrouck weet uit eigen ervaring hoe lastig dat kan zijn. "Voor mij was het als speler boven de 25 graden al te warm." Hij vertelt zelfs hoe hij tijdens wedstrijden bij elke spelonderbreking verkoeling zocht met ijskoud water.





In het geval van Jérémy Doku kwam daar nog een extra factor bij. De aanvaller kampte met de naweeën van een luchtwegeninfectie, wat de ademhaling en het herstel extra kan bemoeilijken.

Waarom warmte zo'n groot verschil maakt

Sportwetenschappers wijzen al jaren op de impact van hitte op topprestaties. Bij hoge temperaturen moet het lichaam harder werken om af te koelen. Daardoor stijgt de hartslag sneller en gaat meer energie verloren aan temperatuurregeling.

Daarnaast verliezen spelers veel vocht door zweten. Een vochtverlies van amper twee procent van het lichaamsgewicht kan al leiden tot minder explosiviteit, tragere reacties en een verminderde concentratie.

Ook de luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol. Hoe vochtiger de lucht, hoe moeilijker zweet kan verdampen en hoe minder efficiënt het lichaam afkoelt. Voor explosieve spelers zoals Doku kan dat extra zwaar doorwegen, omdat hun speelstijl veel korte sprints en intensieve acties vereist.

Vanhaezebrouck begrijpt communicatie niet

Naast de sportieve analyse had Vanhaezebrouck ook kritiek op de communicatie rond Doku. De aanvaller verliet eerder een training uit voorzorg vanwege zijn fysieke toestand.

Volgens de analist hoefde daar niet uitgebreid over gecommuniceerd te worden. "Zeg gewoon dat hij uit voorzorg eens de training verliet. Je hoeft dat niet uit te leggen."

Hij trok die redenering zelfs door naar mogelijke transfergeruchten. "Als je ook de volgende match weer minder speelt in de hitte, zal Real Madrid zeggen: 'Doku gaan we nooit pakken, want hier in Madrid is het te warm in de zomer.'"

Rode Duivels moeten zich aanpassen

Extreme weersomstandigheden worden steeds vaker een factor op grote toernooien. Clubs en nationale ploegen investeren daarom steeds meer in hydratatieschema's, koelvesten, aangepaste opwarmingen en individuele trainingsprogramma's.

Voor de Rode Duivels wordt het belangrijk om zich snel aan te passen aan de omstandigheden. Want hoewel warmte nooit het enige excuus kan zijn voor een mindere prestatie, tonen zowel de wetenschap als de ervaring van Vanhaezebrouck aan dat extreme temperaturen een wedstrijd wel degelijk kunnen beïnvloeden.

Voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran lijken de weersomstandigheden een pak gunstiger dan tijdens het openingsduel tegen Egypte. In Seattle worden temperaturen van ongeveer 22 tot 25 graden verwacht, met veel zon en een relatief lage luchtvochtigheid.