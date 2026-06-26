Dan toch geen Premier League? Arne Engels kan plots naar deze wel héél mooie club

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dan toch geen Premier League? Arne Engels kan plots naar deze wel héél mooie club
Foto: © photonews
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Arne Engels (ex-Club Brugge) lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben. Nu dient zich een heel mooie optie in Italië aan voor de middenvelder van Celtic.

Lorenz Lomme

Dan toch geen Premier League? Arne Engels kan plots naar deze wel héél mooie club

We schreven eerder dat vooral Nottingham Forest de dans leidt in het dossier van Arne Engels, maar de Premier League-club krijgt zware concurrentie uit Italië.

Het al eerder genoemde AS Roma zou zich volgens journalist Sacha Tavolieri namelijk niet neerleggen bij de situatie. De Giallorossi willen de concurrentie te snel af zijn en hopen Engels alsnog naar de Italiaanse hoofdstad te halen.

Zo is de transfersaga rond onze landgenoot zeker nog niet voorbij. Ook Crystal Palace, Tottenham, Fulham, AC Milan en Atlético Madrid werden al genoemd. Als ook zij in actie schieten, zou het weleens tot een opbod kunnen komen voor onze landgenoot.

Arne Engels lijkt voor een interessante transferzomer te staan. De Rode Duivel ligt nog lang vast bij Celtic, maar wordt volgens Sacha Tavolieri gevolgd door clubs uit de Premier League en Serie A.

Arne Engels zou deze zomer weleens een belangrijke transferzomer tegemoet kunnen gaan. De Rode Duivel ligt momenteel nog onder contract bij Celtic tot juni 2028, maar lijkt stilaan na te denken over een volgende stap in zijn carrière. De middenvelder sloot zich recent aan bij het makelaarskantoor DWMA, wat meteen de geruchtenmolen op gang brengt. Dat schrijft Sacha Tavolieri op X.

Engels denkt na over volgende stap na Celtic

Die stap wordt gezien als een duidelijke aanwijzing dat Engels zijn opties richting de komende mercato wil bekijken. Na zijn periode bij Celtic voelt hij zich klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Engels maakte de voorbije jaren een sterke ontwikkeling door. Via Club NXT en Augsburg belandde hij bij Celtic, waar hij ervaring opdeed. Zijn profiel blijft interessant: jong, fysiek sterk, technisch onderlegd en is al international bij België geweest.

AC Milan volgt situatie van Arne Engels

Volgens Tavolieri houden meerdere ploegen uit de Premier League en de Serie A zijn situatie in de gaten. Onder meer AC Milan zou de naam van Engels op de lijst hebben staan. Een transfer is voorlopig nog niet concreet, maar de interesse toont wel aan dat hij goed in de markt ligt.

Engels wordt naam om te volgen op zomermercato


Voor Engels zelf wordt het vooral belangrijk om de juiste keuze te maken. Een stap naar de Premier League of Serie A zou sportief aantrekkelijk zijn, maar ook meer concurrentie met zich meebrengen. Eén ding lijkt nu al zeker: Arne Engels wordt een naam om in de gaten te houden tijdens de zomermercato. Dit seizoen kwam de 22-jarige middenvelder maar liefst 46 keer in actie bij Celtic, goed voor 3.100 speeminuten Hij scoorde zeven doelpunten en gaf acht assists. 

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