Filip Joos op de vingers getikt na wedstrijd tegen Iran, steun van ... Theo Francken

De Rode Duivels staan morgenvroeg voor een levensbelangrijk WK-duel tegen Nieuw-Zeeland. Na gelijke spelen tegen Egypte en Iran werkten de Rode Duivels zich in de nesten. Ook voor commentator Filip Joos kreeg die laatste wedstrijd een staartje.

Bij de deelname van Iran aan het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is het moeilijk om niet te denken aan het woedende conflict tussen Iran en het eerste organiserende land. De Iraniërs mogen als gevolg daarvan bijvoorbeeld niet verblijven in de VS – waar ze hun wedstrijden spelen – en hebben hun uitvalsbasis in Mexico.

Het is een gevoelige kwestie die niemand onberoerd laat. Ook Filip Joos niet. De commentator van de Vlaamse openbare omroep was aangeduid voor de wedstrijd tussen Iran en België, maar deed daarin enkele uitspraken die bij de VRT niet op gejuich werden onthaald.

Het volkslied van een aantal gekken

Toen het Iraanse volkslied tegen de Rode Duivels gepaard ging met boegeroep, zei Joos: "Zo hoort het ook. Want dit is het volkslied van een aantal gekken die er de leiding hebben." Ook over de vlag van Iran liet Joos zich uit door het "de vlag van het regime dat zijn eigen burgers vermoordt" te noemen.

De commentator kreeg op X steun van onder meer N-VA-politicus Theo Francken. "Weinig voetbalcommentatoren zouden dit durven. Forza Filip Joos", klonk het bij de minister van Defensie.

Weinig voetbalcommentatoren zouden dit durven. Forza Filip Joos. 💪 pic.twitter.com/ROsfuNRYSR



— Theo Francken (@FranckenTheo) June 22, 2026

Terughoudendheid

De VRT was iets minder enthousiast en tikte Joos volgens Het Nieuwsblad zelfs op de vingers. "We hebben het er met Filip over gehad en hem aangegeven om terughoudend te zijn in het uiten van zijn mening wat betreft geopolitieke kwesties", verklaart VRT-woordvoerder Yasmine Van der Borght bij de genoemde krant. "Ook omdat onze deontologische richtlijn dat zo voorschrijft."

De VRT beseft dat het huidige WK en het conflict tussen Iran en de VS tonen hoe fel sport en politiek soms met elkaar verweven kunnen raken, maar wil toch vooral focussen op de feiten. "Daardoor is het bijna onvermijdelijk dat er nu en dan een referentie naar de politiek in het commentaar sluipt. Maar ook dan is het de bedoeling dat we bij de feiten blijven."

Een ironische knipoog

De VRT benadrukt dat het niet gaat over het feit of Joos gelijk heeft of niet, maar wel over het feit dat de deontologische richtlijn aangeeft dat journalisten terughoudend moeten zijn. Dat Joos Donald Trump eerder omschreef als "de oranje man in het Witte Huis" ziet de VRT geen graten in.

"Een ironische knipoog zoals de 'oranje man in het Witte Huis' is iets anders dan een normerende uitspraak zoals "de leiders zijn gekken". Zelfs wanneer sport en geopolitiek elkaar kruisen, blijven zorgvuldige formulering en terughoudendheid aangewezen", verduidelijkt Van der Borght.