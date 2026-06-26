Vreemde beslissing Sibierski: Anderlecht ontslaat pion die het ging halen bij... Kompany

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Vreemde beslissing Sibierski: Anderlecht ontslaat pion die het ging halen bij... Kompany
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft afscheid genomen van Bram Geers, Performance Director van de A-ploeg. Dat is een heel opvallende beslissing gezien het een jaar geleden nog alle moeite deed om hem bij het Bayern München van Vincent Kompany te gaan weghalen.

Geers staat heel hoog aangeschreven, maar na een gesprek met sportief directeur Antoine Sibierski bleek dat de visies te ver uiteenlopen en Anderlecht neemt dus met onmiddellijke ingang afscheid van hem.

Dat zal waarschijnlijk ook wel te maken hebben met de nieuwe trainer, Vitor Bruno, die zijn eigen assistenten en ook fysical coach mee bracht. 

Geers is een topper in zijn vak

Toch blijft het een heel vreemde gang van zaken, want onder meer Kompany was heel erg te spreken over het werk van Geers en Anderlecht moest Geers overtuigen om terug te keren naar Anderlecht nadat Kompany hem had meegenomen naar Duitsland.

Geers zelf zit momenteel in de Verenigde Staten, waar hij het Duitse team mee begeleidt. Zijn vertrek zal door Anderlecht intern opgevangen worden. Onder meer door de nieuwe Portugese fysical coach Pedro Oliveira.


Toch legt paars-wit dus al zijn eieren in één mand. Het vertrouwen dat Vitor Bruno zal slagen bij de recordkampioen moet wel heel groot zijn, want de hele sportieve staf zal uit zijn getrouwen bestaan. Wat dat betekent voor Jérémy Taraval blijft onduidelijk.

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