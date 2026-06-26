'Real Madrid aast op absolute topverdediger uit de Serie A'

Real Madrid wil na een slecht jaar opnieuw aanknopen met de successen van weleer. De Koninklijke bouwt volop aan een nieuwe ploeg en is van plan om verschillende linies stevig aan te pakken. José Mourinho wordt de nieuwe coach, waardoor de verdediging veel aandacht krijgt.

Real Madrid hoopte met Xabi Alonso zijn nieuwe trainer voor de komende jaren te hebben gevonden, maar de voormalige middenvelder kreeg de Madrileense motor niet aan de praat. Hij werd bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Álvaro Arbeloa. Real gaat echter niet door met zijn ex-speler en maakte onlangs de komst van José Mourinho bekend.

Nieuwe verdedigende aanwinst?

The Special One heeft de zware verantwoordelijkheid om Real opnieuw de beste ploeg van Spanje en van Europa te maken. De Portugees won verschillende prijzen tijdens zijn vorige passage in Madrid, maar hij beschikte toen over een wereldploeg met onder meer Cristiano Ronaldo.

De huidige sterren heten Kylian Mbappé en Vinícius Júnior, maar alle neuzen moeten opnieuw in dezelfde richting gaan wijzen. Mourinho tekende voor drie jaar, maar zoveel tijd hebben ze niet in de Spaanse hoofdstad.

Er werd daarom al een pak geld geïnvesteerd in Marc Cucurella, die voor 55 miljoen de overstap maakt van Chelsea. Ibrahim Konaté werd dan weer transfervrij weggeplukt bij Liverpool. Is Alessandro Bastoni de volgende? Volgens transfexpert Ekrem Konur denkt Real aan de Italiaan als versterking voor centraal achterin.

🚨#RealMadrid Real Madrid are considering a move for Alessandro Bastoni as a centre‑back reinforcement.



🔥 The Italian international has impressed at Inter Milan, attracting Madrid’s attention.



👀 Bastoni is now seen as a serious option to strengthen Los Blancos’ defence. https://t.co/dHronSdVAo pic.twitter.com/Bk3Z3VWJuX



— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 25, 2026

Sterkhouder bij Inter

De 27-jarige Bastoni is een van de absolute sterkhouders van Internazionale. In Milaan heeft hij nog een contract tot midden 2028 en was hij al goed voor 298 optredens. In 2017 kwam hij voor net iets meer dan 40 miljoen over van Atalanta.

Bastoni is linksvoetig en heeft daardoor een extra interessant profiel. Hij zou dus aan Konate gekoppeld kunnen worden. Volgens Transfermarkt is de verdediger momenteel 65 miljoen euro waard, maar we kunnen ons inbeelden dat Inter toch wel wat meer zal verlangen. En al zeker met het kapitaalkrachtige Real Madrid als mogelijke afnemer.