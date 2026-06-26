'Man City betaalt méér dan 150 miljoen euro voor PL-speler'

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Manchester City mikt volgend seizoen opnieuw op het allerhoogste. Een nieuwe coach moet de blauwhemden naar Engelse én Europese successen leiden. Die oefenmeester lijkt een beroep te kunnen gaan doen op Elliot Anderson, die naar verluidt al een akkoord had met de Citizens.