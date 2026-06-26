JPL-clubs (deels) opgelucht: DAZN wou hen veel minder betalen, maar rechtbank komt tussen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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JPL-clubs (deels) opgelucht: DAZN wou hen veel minder betalen, maar rechtbank komt tussen
Foto: © photonews

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Er is een nieuwe voorlopige uitspraak gevallen in het geschil tussen DAZN en de Pro League. Het arbitragetribunaal CEPANI heeft beslist dat de uitzendrechtenhouder komend seizoen 85 procent van het contractueel afgesproken bedrag moet blijven betalen.

Een definitieve uitspraak wordt pas in de loop van volgend jaar verwacht, weet Het Nieuwsblad. Het conflict ontstond eind vorig jaar, toen DAZN het contract met de Pro League wilde stopzetten.

Volgens het streamingplatform was de overeenkomst financieel niet langer haalbaar. De Pro League stapte daarop naar CEPANI, dat DAZN eerder al verplichtte om de volledige contractuele vergoeding te blijven betalen tot het einde van het voorbije seizoen.

DAZN wou slechts 60 procent betalen

Voor het seizoen 2026-2027 komt daar nu verandering in. DAZN moet niet langer de volledige som ophoesten, maar wel 85 procent van het afgesproken bedrag. Daarmee krijgt het streamingplatform deels zijn zin, al blijft het grootste deel van de financiële verplichtingen overeind.

Voor de Belgische profclubs is dat een belangrijke opsteker. DAZN had namelijk gehoopt de vergoeding terug te brengen tot slechts 60 procent van het contractbedrag. Dat zou de Pro League en haar clubs tientallen miljoenen euro's extra hebben gekost, een scenario dat nu vermeden wordt.

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De recente uitspraak staat overigens los van het akkoord dat DAZN eerder bereikte met telecomoperatoren Telenet, Proximus en Orange. Dankzij die overeenkomst zijn de wedstrijden uit de Jupiler Pro League en Challenger Pro League niet langer uitsluitend via het streamingplatform te bekijken.

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