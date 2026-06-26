Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge

Er lijkt een stevige transfersoap in de maak tussen Racing Genk en Club Brugge. Noah Adedeji-Sternberg staat op het punt de Limburgers te verlaten, maar de manier waarop de transfer tot stand komt, zorgt voor heel wat frustratie bij Genk.

Volgens HLN heeft de 21-jarige flankaanvaller inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Club Brugge. Opvallend daarbij is dat Racing Genk niet op de hoogte was van de gesprekken tussen de speler en de landskampioen.

Genk voelt zich gepasseerd

De situatie kwam pas aan het licht nadat de entourage van Adedeji-Sternberg contact opnam met sportief directeur Dimitri de Condé. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat de Belgische belofteninternational zijn toekomst in Jan Breydel ziet en een overstap naar Club Brugge wil afdwingen.

Dat nieuws kwam bijzonder hard aan in Genk. De club was immers zelf nog volop in gesprek met de vleugelspeler over een contractverlenging. Zijn huidige verbintenis loopt nog door tot de zomer van 2028, waardoor de Limburgers zich in een sterke onderhandelingspositie waanden.

Spanningen lopen op

Ondertussen zou Club Brugge ook officieel toenadering hebben gezocht tot Racing Genk, maar de relatie tussen beide clubs dreigt hierdoor onder druk te komen staan. Bij Genk is de onvrede groot over de gang van zaken.

Maandag hervat de ploeg van trainer Nicky Hayen de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het blijft afwachten of Adedeji-Sternberg zich dan nog zal melden op de club en hoe de situatie verder zal evolueren.





Genk wil stevige transfersom

Adedeji-Sternberg kwam in 2024 over van Borussia Mönchengladbach. Racing Genk betaalde destijds ongeveer één miljoen euro om de snelle aanvaller naar de Cegeka Arena te halen.

Sindsdien werkte hij 79 officiële wedstrijden af voor de Limburgers, waarin hij zes keer scoorde en zes assists afleverde. Zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer vier miljoen euro geschat, al lijkt het uitgesloten dat Genk hem voor een bedrag in die grootteorde zal laten vertrekken.

Mogelijke opvolger van Tzolis

Bij Club Brugge wordt Adedeji-Sternberg gezien als een potentiële vervanger van Christos Tzolis. De Griekse smaakmaker geniet heel wat buitenlandse belangstelling en lijkt deze zomer klaar voor een toptransfer.

Daarnaast blijft Club Brugge ook actief op andere fronten op de transfermarkt. Zo werken de Bruggelingen aan de komst van ervaren doelman Yann Sommer, die transfervrij is na zijn vertrek bij Inter, en staat ook FC Zürich-middenvelder Cheveyo Tsawa hoog op het verlanglijstje.