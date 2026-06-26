'Schalke 04 en Miron Muslic zetten zinnen op jonge Belg'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Schalke 04 en Miron Muslic zetten zinnen op jonge Belg'
Foto: © photonews
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Jelani Dumas Trevisan is een van de vele jonge Belgen in het buitenland. De 21-jarige aanvaller staat momenteel op de loonlijst van de Portugese topclub Benfica, maar zou weleens op weg kunnen zijn naar Schalke 04. Ook uit andere landen is er interesse voor onze landgenoot.

Jelani Dumas Trevisan speelde in de jeugd voor Standard en was ook een jaartje actief in de opleiding van KAA Gent. Daarna maakte hij een opvallende overstap naar de Portugese topper Benfica, maar daar slaagde hij er (nog) niet in door te breken bij de eerste ploeg.

Transfer naar Schalke?

Dumas Trevisan vertoeft momenteel bij het B-elftal van de Adelaars, waar hij al 27 keer in actie kwam. Hij was daarin goed voor 7 goals en 1 assist. Maar ligt zijn toekomst wel bij Benfica? Als we journalist Sacha Tavolieri mogen geloven, beweegt er wat rond de spits.

Zelf zou Dumas Trevisan azen op een vertrek uit de Portugese hoofdstad. Ondertussen zou Schalke 04 contact hebben opgenomen met de entourage van de speler om een mogelijke transfer te bespreken. Dat zou toch een mooie transfer zijn naar een grote Duitse club.

Miron Muslic

Schalke komt na enkele jaren in de 2. Bundesliga het komende seizoen opnieuw uit in de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen heeft een enorme aanhang en wordt momenteel geleid door T1 Miron Muslic (ex-Cercle Brugge).

Ook opties in Frankrijk en Italië

Vanuit een Belgisch perspectief is Marc Wilmots er een clublegende nadat hij er de Duitse beker (2001/02) en vooral de UEFA Cup (1996/97) op zak stak. Als Dumas Trevisan naar Schalke verkast, zal hij ongetwijfeld van een gelijkaardig parcours dromen bij Die Königsblauen. Momenteel telt Schalke geen Belgen in de kern.

De speler heeft tegelijkertijd andere opties achter de hand. Volgens Tavolieri is er namelijk ook interesse uit Frankrijk en Italië, maar hij laat daarbij geen namen van clubs vallen.

Op zijn 21e staat Dumas Trevisan voor een belangrijke keuze. Hij moet nu vooral aan spelen toekomen op het hoogste niveau om zich verder te ontwikkelen.

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