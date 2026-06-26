Nieuw-Zeeland heeft nachtmerries van deze Rode Duivel: "Hij maakt ze belachelijk"

Zaterdag om 5.00 uur. Dat is het moment waarop de tv in heel wat Belgische woonkamers vroeger dan normaal op zal staan. De Rode Duivels beginnen dan namelijk aan hun cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Verliezen is uit den boze. Bij Nieuw-Zeeland zijn ze beducht voor de Belgische wapens.

De Rode Duivels zijn voorlopig onherkenbaar op dit WK. Tegen Egypte (1-1) schoten ze traag uit de startblokken en kregen ze al snel een tegentreffer om de oren. Tegen Iran gaven ze verdedigend heel wat weg en hadden ze een uitstekende Thibaut Courtois nodig om de nul op het bord te houden (0-0).

België blijft toch een sterk team

Dat moet dus beter tegen Nieuw-Zeeland. De All Whites speelden in hun opener 2-2 gelijk tegen Iran en verloren daarna met 1-3 van Egypte. Als de Belgen op niveau zijn, dan zouden ze geen problemen mogen ondervinden. Maar dat zeiden we ook voor de wedstrijden tegen Egypte en Iran.

Meer dan ooit kijken we naar de sterkhouders om de ploeg op sleeptouw te nemen. Ook in Nieuw-Zeeland zijn ze beducht voor onze wapens. "Sommige mensen zeggen dat België niet zo goed meer is, maar het blijft een sterk team. Voor ons blijft het een team vol supersterren", verklaart journalist Michael Burgess bij Sporza. Hij pikt er twee Belgen in het bijzonder uit.

De Bruyne en Doku

"Ze hebben geweldige wapens. Kevin De Bruyne is misschien al wat ouder, maar hij geeft nog altijd een van de beste passes ter wereld. Nieuw-Zeeland heeft problemen met verdedigen op voorzetten en hij is daar net een van de beste in."

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"En dan heb je nog Jeremy Doku, die verdedigers belachelijk maakt in de Premier League. Hij is zo moeilijk af te stoppen met zijn versnellingen." Doku zal meer dan waarschijnlijk niet in de basis starten, nadat hij naar Engeland reisde om de geboorte van zijn kindje bij te wonen en last had van een luchtweginfectie. Maar ook als invaller zal hij angst inboezemen.