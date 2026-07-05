DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis
Foto: © photonews

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Het was vorig seizoen al bijna zover, maar deze keer komt het er effectief van. De zoon van een Gouden Schoen gaat aan de slag bij Sporting Lokeren. Dat is ondertussen al eventjes in kannen en kruiken, al is het nog niet officieel aangekondigd op de clubkanalen.

Na Aruna Dindane is er nu ook Aboubacar Dindane. De zoon van de voormalige Anderlecht-spits heeft een contract getekend bij Sporting Lokeren. Bij Anderlecht doet de naam Aruna Dindane nog altijd een belletje rinkelen bij de meest nostalgische supporters. De Ivoriaanse spits kwam rechtstreeks van ASEC Mimosas (de jeugdopleiding die Ivoorkust zoveel grote spelers schonk) naar Sint-Guido en veroverde meteen een plek bij Sporting Anderlecht.

66 doelpunten en 46 assists in 183 wedstrijden voor paars-wit: Dindane drukte zijn stempel op zijn passage in België. Hij werd Gouden Schoen in 2003 en twee keer Belgisch kampioen, in 2000 en 2005. Dat leverde hem een transfer van drie miljoen op naar Lens, een uitleenbeurt aan Portsmouth en een eind van zijn carrière in Qatar en bij Crystal Palace.

Aboubacar Dindane wil op zijn beurt zijn carrière in België lanceren

Sinds 2014 met pensioen, volgt Aruna Dindane nu van dichtbij de doorbraak van zijn zoon Aboubacar, geboren terwijl zijn vader bij Anderlecht uitblonk. Intussen 23 jaar, begon de jongen zijn carrière in Frankrijk, maar heeft hij nog weinig referenties.

Opgeleid bij US Vimy (tussen Lens en Arras) trok Dindane naar CS Avion, maar hij kon er zich niet doorzetten: amper vier invalbeurten in National 2 (vijfde Franse klasse) in het seizoen 2021/2022. Al drie jaar zonder club, zocht de speler naar een herlancering.

Lokeren had Dindane ook vorig jaar al eens op proef

Uiteindelijk was het Lokeren dat uit de hoek kwam. Aboubacar Dindane sloot een week geleden aan op Daknam, met de bedoeling zich in de komende maanden te tonen. Als hij erin slaagt zijn gebrek aan ritme te doen vergeten en wat vertrouwen terug te vinden, kan de Ivoriaanse spits zijn kans krijgen in 1B.

Hij kreeg trouwens al wat speelminuten in de eerste oefenmatch van de voorbereiding, die met 1-6 werd gewonnen in Oudenaarde. Het is niet de eerste keer dat Dindane op Lokeren rondloopt, want ook vorig seizoen was hij al eens op proef op Daknam.

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