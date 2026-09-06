🎥 Ongeziene sensatie: doelman scoort twee keer in Eredivisie-duel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Ongeziene sensatie: doelman scoort twee keer in Eredivisie-duel
Foto: © photonews
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Een doelman die twee keer scoort in dezelfde competitiewedstrijd: het klinkt haast onwaarschijnlijk. Ronald Koeman junior deed het zondag wel degelijk voor Telstar. Met twee strafschoppen zorgde hij niet alleen voor een comeback, maar ook voor een primeur in de Eredivisie.

Telstar en Cambuur hebben zondag voor een van de opvallendste momenten van het Eredivisieweekend gezorgd. De wedstrijd eindigde op 2-2, maar vooral de manier waarop Telstar terugkwam, sprong eruit. Doelman Ronald Koeman junior nam beide doelpunten van zijn ploeg voor zijn rekening.

Cambuur leek lange tijd op weg naar de overwinning. Kort na de rust opende Rafik El Arguioui de score voor de bezoekers. Op het uur verdubbelde Nicolas Binder die voorsprong en stond Telstar plots voor een bijzonder moeilijke opdracht.

Drie minuten later kreeg de thuisploeg echter een strafschop. Niet een aanvaller of middenvelder ging achter de bal staan, maar doelman Koeman junior. Hij bleef rustig en zorgde vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer.

Koeman junior schrijft geschiedenis

Daarmee was zijn avond nog niet voorbij. Diep in de blessuretijd kreeg Telstar opnieuw een strafschop, nadat Mathieu Maertens hands had gemaakt. De voormalige speler van OH Leuven zag hoe opnieuw dezelfde man zich meldde.

Koeman junior nam ook die tweede strafschop voor zijn rekening en zette hem om. Daarmee bezorgde hij Telstar in extremis een punt.

De prestatie kreeg meteen een historische dimensie. Koeman junior werd de eerste doelman ooit die twee keer scoorde in één Eredivisie-wedstrijd. Dat beide treffers vanaf de stip kwamen, maakt het voorval niet minder uitzonderlijk.

Cambuur laat zege uit handen glippen

Voor Cambuur is het gelijkspel vooral pijnlijk. De ploeg stond 0-2 voor en leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar gaf die voorsprong alsnog volledig weg.

De stand maakt dat extra zuur. Telstar staat na vier wedstrijden dertiende met vier punten. Cambuur blijft helemaal onderaan hangen met slechts één punt uit vijf wedstrijden.

De 2-2 zal daardoor vooral herinnerd worden als de avond waarop een doelman de volledige achterstand eigenhandig wegwerkte en zich tegelijk in de geschiedenisboeken van de Eredivisie schoot.

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