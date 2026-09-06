🎥 Trossard schittert, maar... wordt bijna ziekenhuis in getackeld door... Lukaku

Leandro Trossard heeft zaterdagavond een hoofdrol gespeeld in de spectaculaire stadsderby tussen Fenerbahçe en Besiktas. De Rode Duivel leverde een heerlijke assist bij de gelijkmaker en zag zijn ploeg uiteindelijk met 1-2 winnen. Romelu Lukaku, die bij Fenerbahçe als invaller aan de wedstrijd begon, zorgde even voor de schrik van de avond met een stevige tackle op zijn landgenoot.

Het was een opvallend Belgisch onderonsje in Istanbul. Trossard stond bij Besiktas aan de aftrap en speelde de volledige wedstrijd, terwijl Lukaku bij Fenerbahçe op de bank begon. De twee Rode Duivels kwamen daardoor pas in de tweede helft rechtstreeks tegenover elkaar te staan.

Enkele minuten na zijn invalbeurt liet Lukaku zich meteen gelden. In een duel om de bal ging de spits stevig door op Trossard. Lukaku raakte de bal wel, maar kwam vervolgens met zijn studs op de voet van de Besiktas-aanvaller terecht. De scheidsrechter liet de actie echter zonder kaart passeren.

Trossard ve Lukaku arasında yaşanan pozisyon. Trossard bileklerini tuttu. pic.twitter.com/zsdGcxOdlw — Gol Pozisyon izle - GoalhubX (@anindagolizle8) September 5, 2026

Gelukkig kon Trossard verder. De Belg zou uiteindelijk zelfs een belangrijke rol blijven spelen in de overwinning van Besiktas.

Trossard levert opnieuw klasseflits

Daarvoor had Trossard al zijn visitekaartje afgegeven. Fenerbahçe kwam na 26 minuten op voorsprong via Milan Skriniar, maar Besiktas reageerde snel. Tien minuten later zorgde Rıdvan Yılmaz voor de gelijkmaker.



Lees ook... Dit presteerden Rode Duivels en andere Belgen vandaag in Europa›

De voorbereiding was volledig van Trossard. De Rode Duivel kreeg de bal aan de linkerkant en bediende Yılmaz met een bijzonder knappe pass met de buitenkant van de voet. Daarmee zette hij zijn ploegmaat perfect in positie om de 1-1 binnen te schieten.

Het was niet de enige dreigende actie van Trossard. Eerder in de wedstrijd was hij zelf dicht bij een doelpunt gekomen en hij bleef een van de gevaarlijkste spelers van Besiktas. Uiteindelijk werd zijn prestatie beloond met een assist en een belangrijke derbyzege. FotMob gaf hem voor zijn wedstrijd een score van 8,0.

Lukaku moet zich tevredenstellen met invalbeurt

Voor Lukaku verliep de avond een stuk minder succesvol. De Belgische spits begon op de bank en mocht na 68 minuten invallen voor Vedat Muriqi. Veel tijd om het verschil te maken kreeg hij niet.

Besiktas was na de rust de betere ploeg en kwam in de 73ste minuut zelfs op voorsprong. Dusan Vlahovic werkte een uitstekende pass van Orkun Kökçü af en bezorgde de bezoekers de 1-2. Die voorsprong gaf Besiktas uiteindelijk niet meer uit handen.

Zo trok Trossard uiteindelijk aan het langste eind in het Belgische onderonsje. Besiktas staat na vier speeldagen op negen punten, terwijl Fenerbahçe op zes punten blijft steken.