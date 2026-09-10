Wereldkampioen haalt uit naar Lewandowski: harde woorden gaan viraal

De wedstrijd tussen Chicago Fire en Inter Miami eindigde in een 1-1-gelijkspel, maar vooral een incident in de slotfase blijft nazinderen. Robert Lewandowski kreeg het aan de stok met Rodrigo De Paul, die de Poolse vedette volgens beelden op bijzonder scherpe wijze van repliek diende.

Lewandowski had Chicago Fire na tien minuten op voorsprong gebracht. Na de rust kwam de thuisploeg echter langszij via Casemiro, waarna beide ploegen niet meer tot scoren kwamen. In de 89ste minuut ontstond alsnog vuurwerk.

Lewandowski ging neer in het strafschopgebied na een duel met Ian Fray, maar de scheidsrechter zag er geen overtreding in. Verschillende spelers van Inter Miami kwamen verhaal halen bij de 38-jarige aanvaller. De Paul, ploeggenoot van Lionel Messi bij Argentinië, duwde Lewandowski daarbij tegen de borst.

"Wie denk je eigenlijk dat je bent?"

Lewandowski leek de confrontatie aanvankelijk weg te lachen, maar De Paul was duidelijk nog niet klaar met de Pool. Op beelden die online circuleren, is te horen hoe de Argentijn hem stevig uitdaagt.

"Wie denk je eigenlijk dat je bent, idioot?" zou De Paul hebben geroepen. Vervolgens verwees hij nadrukkelijk naar zijn eigen palmares met Argentinië: "Ik heb twee Copa América's en een WK gewonnen. En jij?"

De steek onder water is duidelijk. De Paul was een belangrijke kracht bij de Argentijnse nationale ploeg die zowel de Copa América van 2021 als die van 2024 won. In 2022 kroonde hij zich bovendien samen met Messi tot wereldkampioen in Qatar.





De Paul 'stoeft' met zijn palmares

Lewandowski kan daar met Polen weinig tegenover zetten. De spits groeide uit tot een van de beste doelpuntenmakers van zijn generatie, maar een grote internationale prijs met zijn nationale ploeg ontbreekt op zijn erelijst.

Het maakt de clash des te opmerkelijker. De Poolse superster heeft dan wel individueel een indrukwekkend palmares, maar De Paul herinnerde hem tijdens de verhitte discussie vooral aan het verschil tussen persoonlijke prestaties en succes met de nationale ploeg.