Rode Duivels krijgen onverwacht goed nieuws in aanloop naar laatste interland

De Rode Duivels kunnen hun laatste thuiswedstrijd van 2026 afwerken voor een vol Koning Boudewijnstadion. De interland tegen Italië op zondag 15 november is volledig uitverkocht. Dat bevestigde de Belgische voetbalbond. De aftrap in Brussel is om 20.45 uur.

Het wordt de zesde en laatste speeldag van de groepsfase in de Nations League. Voor België staat er nog heel wat op het spel, want de ploeg van Mark van Bommel heeft zich na de eerste vier wedstrijden nog niet verzekerd van een plaats bij de top twee.

België moet nog vol aan de bak

De Rode Duivels staan momenteel derde in groep A1 met zes punten. Italië heeft er zeven, terwijl Frankrijk met tien punten aan de leiding gaat. Turkije sluit de rij zonder punten. België verloor begin oktober met 4-1 bij Frankrijk, nadat het eerder Italië met 0-2 had verslagen en Turkije met 3-0 had geklopt.

Voor de laatste thuiswedstrijd trekken de Belgen eerst nog naar Turkije. Op donderdag 12 november wacht in Izmir een belangrijke verplaatsing. Drie dagen later volgt de confrontatie met Italië, die bepalend kan zijn voor het verdere verloop van de campagne.

Kwartfinales blijven mogelijk

De inzet is duidelijk: de eerste twee landen van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League. België moet dus nog punten sprokkelen om Italië voorbij te steken en de strijd met Frankrijk vol te houden. Ook de eindpositie is belangrijk met het oog op het behoud in de hoogste divisie.



Met een uitverkochte Heizel kunnen de Rode Duivels alvast op de steun van het thuispubliek rekenen. De wedstrijd tegen Italië is bovendien de laatste interland van het kalenderjaar. De ploeg van Van Bommel krijgt dus nog twee kansen om de groepsfase een positieve wending te geven.