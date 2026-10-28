Rode Duivels krijgen onverwacht goed nieuws in aanloop naar laatste interland

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Rode Duivels krijgen onverwacht goed nieuws in aanloop naar laatste interland
Foto: © photonews
Word fan van België! 2677

De Rode Duivels kunnen hun laatste thuiswedstrijd van 2026 afwerken voor een vol Koning Boudewijnstadion. De interland tegen Italië op zondag 15 november is volledig uitverkocht. Dat bevestigde de Belgische voetbalbond. De aftrap in Brussel is om 20.45 uur.

Het wordt de zesde en laatste speeldag van de groepsfase in de Nations League. Voor België staat er nog heel wat op het spel, want de ploeg van Mark van Bommel heeft zich na de eerste vier wedstrijden nog niet verzekerd van een plaats bij de top twee.

België moet nog vol aan de bak

De Rode Duivels staan momenteel derde in groep A1 met zes punten. Italië heeft er zeven, terwijl Frankrijk met tien punten aan de leiding gaat. Turkije sluit de rij zonder punten. België verloor begin oktober met 4-1 bij Frankrijk, nadat het eerder Italië met 0-2 had verslagen en Turkije met 3-0 had geklopt.

Voor de laatste thuiswedstrijd trekken de Belgen eerst nog naar Turkije. Op donderdag 12 november wacht in Izmir een belangrijke verplaatsing. Drie dagen later volgt de confrontatie met Italië, die bepalend kan zijn voor het verdere verloop van de campagne.

Kwartfinales blijven mogelijk

De inzet is duidelijk: de eerste twee landen van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League. België moet dus nog punten sprokkelen om Italië voorbij te steken en de strijd met Frankrijk vol te houden. Ook de eindpositie is belangrijk met het oog op het behoud in de hoogste divisie.


Met een uitverkochte Heizel kunnen de Rode Duivels alvast op de steun van het thuispubliek rekenen. De wedstrijd tegen Italië is bovendien de laatste interland van het kalenderjaar. De ploeg van Van Bommel krijgt dus nog twee kansen om de groepsfase een positieve wending te geven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Thibaut Courtois komt zelf met meer nieuws na gemiste Clasico

Thibaut Courtois komt zelf met meer nieuws na gemiste Clasico

22:04
Westerlo ruikt zijn kans bij Schalke 04: opvallende wintertransfer in de maak?

Westerlo ruikt zijn kans bij Schalke 04: opvallende wintertransfer in de maak?

22:00
Rode Duivels dreigen Standard-uitblinker kwijt te spelen: Belgische voetbalbond grijpt in

Rode Duivels dreigen Standard-uitblinker kwijt te spelen: Belgische voetbalbond grijpt in

20:20
Zijn ene liefde tegenover zijn andere: Rik Verheye staat voor aparte avond

Zijn ene liefde tegenover zijn andere: Rik Verheye staat voor aparte avond

21:40
Ex-spits van OHL en Oostende kent opmerkelijke ommekeer: van flop in Duitsland tot Superman in Turkije

Ex-spits van OHL en Oostende kent opmerkelijke ommekeer: van flop in Duitsland tot Superman in Turkije

21:20
🎥 Belg zet San Siro op zijn kop met hattrick tegen AC Milan, Theate blundert

🎥 Belg zet San Siro op zijn kop met hattrick tegen AC Milan, Theate blundert

21:00
Eindelijk duidelijkheid over Kompany: dit veroorzaakte zijn instorting

Eindelijk duidelijkheid over Kompany: dit veroorzaakte zijn instorting

20:58
Na hallucinante taferelen krijgt Will Still opvallend antwoord van Franse voetbalbond

Na hallucinante taferelen krijgt Will Still opvallend antwoord van Franse voetbalbond

20:40
Felice Mazzu gaat over de schreef tegen Beerschot: bondsparket neemt opvallende beslissing

Felice Mazzu gaat over de schreef tegen Beerschot: bondsparket neemt opvallende beslissing

20:00
Schrikken voor ex-verdediger van Anderlecht: harde klap in gezicht heeft pijnlijke gevolgen

Schrikken voor ex-verdediger van Anderlecht: harde klap in gezicht heeft pijnlijke gevolgen

19:45
Van het Kiel naar de Champions League: Dirk Kuyt krijgt kans waar hij alleen maar van kon dromen

Van het Kiel naar de Champions League: Dirk Kuyt krijgt kans waar hij alleen maar van kon dromen

19:31
Burgemeester draait beslissing terug voor RWDM - SL16

Burgemeester draait beslissing terug voor RWDM - SL16

19:20
Weinig vertrouwen in KAA Gent: "Ik geloof niet in hun titelkansen"

Weinig vertrouwen in KAA Gent: "Ik geloof niet in hun titelkansen"

19:00
🎥 Zoon van voormalige wereldster heeft duidelijk zijn talent geërfd: 16-jarige scoort vier keer

🎥 Zoon van voormalige wereldster heeft duidelijk zijn talent geërfd: 16-jarige scoort vier keer

18:30
Bizarre sabotage in Duitsland: ingang uitvak... dichtgemetseld

Bizarre sabotage in Duitsland: ingang uitvak... dichtgemetseld

18:00
Boezemvriend Steven Defour onthult iets over De Bruyne: "Hij houdt er echt niet van"

Boezemvriend Steven Defour onthult iets over De Bruyne: "Hij houdt er echt niet van"

16:00
Waarom Anderlecht Vitor Bruno nog niet ontslaat: drie redenen houden (nu nog) in het zadel

Waarom Anderlecht Vitor Bruno nog niet ontslaat: drie redenen houden (nu nog) in het zadel

17:30
Van Ajax-flop tot grootste dreiging voor PSV: het lachen is ze in Nederland vergaan over Carlos Forbs

Van Ajax-flop tot grootste dreiging voor PSV: het lachen is ze in Nederland vergaan over Carlos Forbs

17:00
1
Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt

Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt

16:30
2
Ook Real Madrid gaat door het stof na misstap van Mbappe: financiële gevolgen kunnen groot zijn

Ook Real Madrid gaat door het stof na misstap van Mbappe: financiële gevolgen kunnen groot zijn

15:40
3
Om te lachen? Barcelona krijgt boete van 600 euro

Om te lachen? Barcelona krijgt boete van 600 euro

15:15
Coach slaat terug naar Deschacht nadat ze haar land ontvluchtte: “Blijkt het hier niet beter”

Coach slaat terug naar Deschacht nadat ze haar land ontvluchtte: “Blijkt het hier niet beter”

14:50
15
Carrick neemt beslissing over Bruno Fernandes nu hij mag aanblijven

Carrick neemt beslissing over Bruno Fernandes nu hij mag aanblijven

14:40
RC Lens gaat zelf nog een stap verder na incidenten in Brugge: club geeft ijzersterk signaal aan eigen fans

RC Lens gaat zelf nog een stap verder na incidenten in Brugge: club geeft ijzersterk signaal aan eigen fans

14:32
1
La Liga grijpt in na verschrikkelijk drama in Spanje

La Liga grijpt in na verschrikkelijk drama in Spanje

14:14
Romelu Lukaku blijft verbazen: nummer 8 is zo goed als in orde

Romelu Lukaku blijft verbazen: nummer 8 is zo goed als in orde

14:10
1
Rode Duivel herleeft in Nederland: "Hij was ideaal geweest voor Ajax"

Rode Duivel herleeft in Nederland: "Hij was ideaal geweest voor Ajax"

12:20
Nikola Storm verrast met duidelijke voorspelling over titelstrijd

Nikola Storm verrast met duidelijke voorspelling over titelstrijd

13:50
1
Sponsor maakt er rechtzaak van, maar... JPL-club vangt bot

Sponsor maakt er rechtzaak van, maar... JPL-club vangt bot

13:30
Weeral wissel aan de top bij Anderlecht: ex-kapitein krijgt de sleutels in handen

Weeral wissel aan de top bij Anderlecht: ex-kapitein krijgt de sleutels in handen

13:07
Nog meer details over Kompany, nog extra blessure ook

Nog meer details over Kompany, nog extra blessure ook

11:25
5
Harry Kane heeft na Ballon d'Or-winst beslissing genomen over toekomst

Harry Kane heeft na Ballon d'Or-winst beslissing genomen over toekomst

12:40
De refs voor komend weekend: Visser voor Zulte-Club en Laforge voor Anderlecht-Westerlo

De refs voor komend weekend: Visser voor Zulte-Club en Laforge voor Anderlecht-Westerlo

12:00
Weeral verlies geboekt: Standard zoekt miljoenen, maar plots is ook D’Onofrio weer in beeld

Weeral verlies geboekt: Standard zoekt miljoenen, maar plots is ook D’Onofrio weer in beeld

11:40
5
🎥 Voormalig Club Brugge-talent maakt waanzinnige goal in Nederlandse beker

🎥 Voormalig Club Brugge-talent maakt waanzinnige goal in Nederlandse beker

11:20
Familie Lamine Yamal kon verlies niet goed verkroppen: vader bespuwt serveerster en valt journalist aan

Familie Lamine Yamal kon verlies niet goed verkroppen: vader bespuwt serveerster en valt journalist aan

11:00
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 12/11 België België
Engeland Engeland 12/11 Kroatië Kroatië
Italië Italië 12/11 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 12/11 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Coach slaat terug naar Deschacht nadat ze haar land ontvluchtte: “Blijkt het hier niet beter” Racibger24 Racibger24 over RC Lens gaat zelf nog een stap verder na incidenten in Brugge: club geeft ijzersterk signaal aan eigen fans Dirk1897 Dirk1897 over Union SG zit alweer met een dik probleem: David Hubert komt met de bevestiging Borak Borak over Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht? CringeMedia CringeMedia over Weeral verlies geboekt: Standard zoekt miljoenen, maar plots is ook D’Onofrio weer in beeld IXL IXL over Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt Andreas2962 Andreas2962 over Familie Lamine Yamal kon verlies niet goed verkroppen: vader bespuwt serveerster en valt journalist aan Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Van Ajax-flop tot grootste dreiging voor PSV: het lachen is ze in Nederland vergaan over Carlos Forbs Goro Goro over Vijf jaar na Propere Handen: is het Belgische voetbal écht properder geworden? Goro Goro over Ook Real Madrid gaat door het stof na misstap van Mbappe: financiële gevolgen kunnen groot zijn Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved