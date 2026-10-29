De Bruyne heeft amper vier minuten nodig om Napoli opnieuw te tonen wat het aan hem heeft

Kevin De Bruyne heeft opnieuw van zich laten horen bij Napoli. De Belgische spelmaker begon op de bank tegen Monza, maar had amper vier minuten nodig om na zijn invalbeurt ook zijn naam op het scorebord te zetten. Met een doelpunt in de 1-4-zege hielp hij zijn ploeg aan drie belangrijke punten in de Serie A.

Napoli trok woensdagavond naar Monza voor de negende speeldag van de Italiaanse competitie. Rasmus Hojlund zette de bezoekers na tien minuten op voorsprong, maar Gustavo Varela bracht de thuisploeg vlak voor de rust opnieuw langszij. Na de pauze schakelde Napoli een versnelling hoger.

Matteo Politano zorgde drie minuten na de hervatting voor de 1-2. Rafa Marin verdubbelde de voorsprong in de 62ste minuut met zijn eerste doelpunt voor Napoli. Even later was het de beurt aan De Bruyne om de wedstrijd definitief in een beslissende plooi te leggen.

De Bruyne slaat meteen toe na zijn invalbeurt

De Rode Duivel kwam in de 63ste minuut tussen de lijnen als vervanger van Frank Anguissa. Vier minuten later kreeg hij de bal van Noa Lang in de zestienmeter. De Bruyne bleef rustig en werkte de kans met een nauwkeurige diagonale trap af: 1-4.

Zijn invalbeurt was daarmee bijzonder efficiënt. De middenvelder had weinig tijd nodig om zijn aanwezigheid te laten voelen en bekroonde zijn optreden met een doelpunt. Ook daarna bleef hij betrokken bij het spel. In de slotfase probeerde hij nog een ploegmaat met een steekpass te bereiken, maar de verdediging van Monza kon ingrijpen.

Vooral de sterke tweede helft van Napoli was sterk. Volgens Corriere della Sera kwam de ploeg van coach Massimiliano Allegri op een belangrijk moment in het seizoen met een overtuigende reactie. De krant wees erop dat Napoli in zijn laatste drie wedstrijden elf keer had gescoord.





Napoli klimt dankzij de overwinning naar veertien punten en staat voorlopig op de zesde plaats in de Serie A. De ploeg kan zo met meer vertrouwen vooruitkijken naar de volgende opdracht. Zondag wacht een duel met Juventus, een wedstrijd waarin de Napolitanen de lijn van hun sterke tweede helft willen doortrekken.