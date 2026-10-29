Opnieuw zorgen voor Belg Cyril Ngonge: trainer komt met opvallende bekentenis

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opnieuw zorgen voor Belg Cyril Ngonge: trainer komt met opvallende bekentenis
Foto: © photonews
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Cyril Ngonge beleeft voorlopig geen gemakkelijke periode bij Monza. De Belgische aanvaller kreeg woensdagavond een basisplaats tegen Napoli, maar kon de 1-4-nederlaag niet voorkomen. Na afloop liet trainer Ivan Jurić opvallend openlijk blijken dat hij nog niet helemaal overtuigd is van zijn speler.

"Over Cyril heb ik gemengde gevoelens", vertelde Jurić tijdens zijn persconferentie. "Hij heeft kwaliteiten en kracht in zijn benen, maar in bepaalde situaties verwacht je meer van hem." De Kroatische trainer spaarde de Belg dus niet na zijn optreden tegen Napoli.

Jurić verwacht meer van Ngonge

Volgens Jurić beschikt Ngonge over voldoende kwaliteiten om een belangrijke speler te worden. Vooral zijn snelheid, traptechniek en schot worden gewaardeerd. Toch vindt de trainer dat de aanvaller vaker beslissend moet zijn en zijn concentratie beter moet vasthouden.

Ook zijn wisselvalligheid blijft een aandachtspunt. Jurić verwees naar het carrièreverloop van Ngonge, die de afgelopen jaren moeite had om ergens een vaste basisplaats te veroveren. Toch wil de trainer hem niet afschrijven. "Ik wil hem kansen blijven geven, want op training zie ik belangrijke dingen."

Opnieuw op zoek naar zijn beste niveau

Ngonge wordt dit seizoen door Napoli uitgeleend aan Monza, dat ook over een aankoopoptie beschikt. De 26-jarige Belg speelde eerder al op huurbasis bij Torino en Espanyol, nadat hij bij Napoli niet definitief kon doorbreken.

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Tegen zijn moederclub kreeg Ngonge opnieuw een kans om zich te bewijzen, maar na 59 minuten werd hij vervangen door Andrea Colpani. De opmerkingen van Jurić maken duidelijk dat de Belg nog werk voor de boeg heeft. Tegelijk blijft zijn trainer vertrouwen houden in zijn kwaliteiten en wil hij hem de kans geven om zijn niveau op te krikken.

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