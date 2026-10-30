🎥 Dramatisch basisdebuut voor Arnaud Bodart: Mika Godts - met ook topassist - start horroravond voor doelman

Arnaud Bodart heeft bij zijn eerste basisplaats voor Le Havre vijf doelpunten geïncasseerd tegen PSG. Een bijzonder zware avond voor de ex-doelman van Standard.

Arnaud Bodart zal zijn eerste basisplaats bij Le Havre niet snel vergeten. De Belgische doelman moest zich vijf keer omdraaien in de 1-5-nederlaag tegen Paris Saint-Germain. De voormalige keeper van Standard kon de Parijse aanvalsgolven niet afstoppen.

Le Havre komt verrassend op voorsprong

Nochtans begon Le Havre uitstekend aan de wedstrijd. In de 18e minuut verraste Josh Maja de bezoekers met de openingstreffer. Die voorsprong hield echter niet lang stand tegen de reactie van PSG.

🙌 | Après son but, Mika Godts s’offre également une passe décisive ! 🅰️🇧🇪 #HACPSG https://t.co/JTgs1vOI4P — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 30, 2026

Acht minuten later bracht Mika Godts de Parijzenaars langszij. De Rode Duivel maakte daarmee zijn tweede doelpunt in het PSG-shirt sinds zijn transfer van Ajax afgelopen zomer. Voor de jonge linksbuiten was het opnieuw een productieve wedstrijd.





Hakimi maakt hattrick tegen Bodart

Daarna werd het een bijzonder lastige avond voor Bodart. Achraf Hakimi scoorde drie keer, waarbij Godts ook een assist voor zijn rekening nam. Senny Mayulu pikte in de 61e minuut eveneens zijn doelpunt mee. De Belgische doelman kon de zware nederlaag van zijn ploeg niet verhinderen.

Le Havre blijft rode lantaarn

Bodart kreeg vorig seizoen amper speelminuten bij Lille en zag zijn eerste basisplaats voor Le Havre dus uitmonden in een pijnlijke nederlaag. Zijn nieuwe club staat met twee punten uit negen wedstrijden helemaal onderaan in de Ligue 1...