Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

Mika Godts is helemaal vertrokken bij Paris Saint-Germain. Enkele dagen na zijn eerste treffer voor de Parijzenaars vond de Rode Duivel vrijdag opnieuw de weg naar doel, tegen Le Havre van Arnaud Bodart. Trainer Luis Enrique ziet zijn Belg zichtbaar groeien.

De ketchupfles-theorie lijkt werkelijkheid te worden voor Mika Godts. De Belg moest maanden wachten op zijn eerste doelpunt in het shirt van Paris Saint-Germain, maar sinds zijn treffer tegen Olympique Lyon maandag lijkt de ban helemaal gebroken.

Vrijdag zette Godts PSG al vroeg op weg tegen Le Havre. Hij maakte het eerste van vijf Parijse doelpunten en bezorgde tegelijk Arnaud Bodart, die in doel stond bij de Normandiërs, een bijzonder lastige avond.

Een week om niet snel te vergeten

Niet alleen op het veld beleefde Godts opvallende dagen. De aanvaller werd deze week ook vader, iets wat Luis Enrique tijdens zijn persmoment meteen aangreep om zijn speler en diens familie te feliciteren.

"Het was een heel mooie week voor hem: een doelpunt tegen Lyon, hij is vader geworden – gefeliciteerd aan de mama en de hele familie – en hij krijgt steeds meer vertrouwen", verklaarde de Spaanse PSG-coach in uitspraken die door L'Equipe werden opgetekend.

Luis Enrique ziet een complete aanvaller

De trainer was ook bijzonder positief over de prestatie van de Belg tegen Le Havre. "Mika heeft vandaag bijna alles goed gedaan. Hij heeft het vermogen om te scoren en assists uit te delen. Hij haalt defensief een zeer hoog niveau, wat nodig is om aanvaller bij PSG te zijn. Ik ben blij een speler te zien die zich zo snel kan aanpassen", aldus Luis Enrique.



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Die steun van zijn coach staat in schril contrast met de kritiek die Godts de voorbije weken in de Franse media kreeg. De aanvaller, voor wie PSG 45 miljoen euro betaalde, werd door sommige waarnemers verweten dat zijn aanpassing aan het Parijse topniveau te lang zou duren.