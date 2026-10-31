Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique
Foto: © Photonews

Mika Godts is helemaal vertrokken bij Paris Saint-Germain. Enkele dagen na zijn eerste treffer voor de Parijzenaars vond de Rode Duivel vrijdag opnieuw de weg naar doel, tegen Le Havre van Arnaud Bodart. Trainer Luis Enrique ziet zijn Belg zichtbaar groeien.

De ketchupfles-theorie lijkt werkelijkheid te worden voor Mika Godts. De Belg moest maanden wachten op zijn eerste doelpunt in het shirt van Paris Saint-Germain, maar sinds zijn treffer tegen Olympique Lyon maandag lijkt de ban helemaal gebroken.

Vrijdag zette Godts PSG al vroeg op weg tegen Le Havre. Hij maakte het eerste van vijf Parijse doelpunten en bezorgde tegelijk Arnaud Bodart, die in doel stond bij de Normandiërs, een bijzonder lastige avond.

Een week om niet snel te vergeten

Niet alleen op het veld beleefde Godts opvallende dagen. De aanvaller werd deze week ook vader, iets wat Luis Enrique tijdens zijn persmoment meteen aangreep om zijn speler en diens familie te feliciteren.

"Het was een heel mooie week voor hem: een doelpunt tegen Lyon, hij is vader geworden – gefeliciteerd aan de mama en de hele familie – en hij krijgt steeds meer vertrouwen", verklaarde de Spaanse PSG-coach in uitspraken die door L'Equipe werden opgetekend.

Luis Enrique ziet een complete aanvaller

De trainer was ook bijzonder positief over de prestatie van de Belg tegen Le Havre. "Mika heeft vandaag bijna alles goed gedaan. Hij heeft het vermogen om te scoren en assists uit te delen. Hij haalt defensief een zeer hoog niveau, wat nodig is om aanvaller bij PSG te zijn. Ik ben blij een speler te zien die zich zo snel kan aanpassen", aldus Luis Enrique.

Lees ook... 🎥 Dramatisch basisdebuut voor Arnaud Bodart: Mika Godts - met ook topassist - start horroravond voor doelman

Die steun van zijn coach staat in schril contrast met de kritiek die Godts de voorbije weken in de Franse media kreeg. De aanvaller, voor wie PSG 45 miljoen euro betaalde, werd door sommige waarnemers verweten dat zijn aanpassing aan het Parijse topniveau te lang zou duren.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Le Havre
Mika Godts

Meer nieuws

🎥 Dramatisch basisdebuut voor Arnaud Bodart: Mika Godts - met ook topassist - start horroravond voor doelman

🎥 Dramatisch basisdebuut voor Arnaud Bodart: Mika Godts - met ook topassist - start horroravond voor doelman

21:05
De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

10:40
Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

10:20
LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

09:45
1
Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

09:40
Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

09:20
Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

09:00
Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

08:40
Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

08:00
Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

08:20
Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

07:19
Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen Reactie

Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen

07:40
Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

08:00
Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

07:40
3
Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

07:20
Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

07:00
2
Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici Reactie

Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici

06:30
Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

06:00
1
Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Reactie

Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor"

23:46
1
La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

23:20
1
Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

22:42
Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

23:00
Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard Interview

Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard

22:40
Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

22:20
Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

21:50
8
Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

22:00
Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

21:40
Marc Brys doet onthutsende onthullingen na zijn avontuur in Senegal: "Eto'o wou dat ik loon afstond"

Marc Brys doet onthutsende onthullingen na zijn avontuur in Senegal: "Eto'o wou dat ik loon afstond"

21:20
1
Vier Genk-fans voor rechter na gewelddadige avond: buurjongen verloor vier tanden

Vier Genk-fans voor rechter na gewelddadige avond: buurjongen verloor vier tanden

21:00
Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

20:00
2
Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

20:20
Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen

Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen

19:51
2
Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

19:43
5
Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

19:20
Heel Duitsland leeft mee: zelfs Angela Merkel diep geraakt door Kompany

Heel Duitsland leeft mee: zelfs Angela Merkel diep geraakt door Kompany

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 9
Le Havre Le Havre 1-5 PSG PSG
Nice Nice 5-2 Rennes Rennes
Lille OSC Lille OSC 1-0 RC Lens RC Lens
Troyes Troyes 20:45 Le Mans Le Mans
Strasbourg Strasbourg 01/11 Auxerre Auxerre
Paris FC Paris FC 01/11 Monaco Monaco
Lyon Lyon 01/11 Angers Angers
Marseille Marseille 01/11 Toulouse Toulouse
Lorient Lorient 02/11 Stade Brestois Stade Brestois

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende Moon Extinguisher Moon Extinguisher over LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval Canard-i Canard-i over Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht liet hem voor miljoenen vertrekken, nu zijn ze in Duitsland helemaal weg van hem Geert66 Geert66 over Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit Geert66 Geert66 over Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved