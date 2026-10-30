Wrexham krijgt fikse boete door blunder rond ex-KV Mechelen-speler

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Wrexham krijgt fikse boete door blunder rond ex-KV Mechelen-speler
Foto: © photonews

Wrexham heeft een stevige boete gekregen van de English Football League (EFL). De Engelse tweedeklasser, die eigendom is van Hollywoodsterren Ryan Reynolds en Rob Mac, heeft twee keer een speler opgesteld die niet speelgerechtigd was. Bij een van die incidenten was voormalig KV Mechelen-verdediger Issa Kaboré betrokken.

De club moet in totaal 75.000 pond betalen, al is 25.000 pond daarvan voorwaardelijk. Dat betekent dat Wrexham voorlopig 50.000 pond moet ophoesten. De sanctie volgt na twee administratieve fouten die eerder dit seizoen aan het licht kwamen.

Kaboré speelde terwijl hij niet speelgerechtigd was

Het eerste incident dateert van 28 augustus, toen Wrexham met 2-1 verloor van Birmingham City. Kaboré mocht in die wedstrijd invallen, maar achteraf bleek dat hij helemaal niet speelgerechtigd was. De club beschikte wel over de juiste documenten rond zijn werkvergunning, maar had die niet correct ingediend bij de EFL.

Opvallend genoeg had Wrexham de verdediger amper een dag eerder definitief overgenomen van Manchester City. Kaboré speelde in het seizoen daarvoor al op huurbasis voor de Welshe club, waarna hij een contract voor drie seizoenen ondertekende.

Een tweede administratieve fout volgde op 2 september. Nieuwkomer Callum O'Hare zat tijdens de 3-0-overwinning tegen Millwall op de bank, hoewel zijn registratie nog niet tijdig was afgerond. De middenvelder kwam uiteindelijk niet in actie, maar ook zijn aanwezigheid op het wedstrijdblad was een overtreding.


Wrexham heeft inmiddels bevestigd dat het met de EFL tot een akkoord is gekomen over de sanctie. De club wil haar administratieve procedures verbeteren om gelijkaardige problemen te vermijden. Voor Kaboré, die tussen 2019 en 2021 bij KV Mechelen speelde en nadien een opmerkelijke carrière in het buitenland uitbouwde, heeft het incident geen persoonlijke sanctie opgeleverd.

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