Lampard heeft schoenen nog niet definitief opgeborgen en droomt luidop over terugkeer naar Chelsea

door Timothy Collard

Foto: © Photonews

Frank Lampard (38) is sinds kort een vrij man. De middenvelder vertrok bij het Amerikaanse New York City en zit momenteel nog zonder club. Lampard werd de voorbije weken al in verband gebracht met een terugkeer naar 'zijn' Chelsea. Zou het...?