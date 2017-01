Stuivenberg denkt aan een oude bekende als opvolger van de vertrokken Leon Bailey

door Redactie



Nu Leon Bailey definitief verleden tijd is voor Racing Genk, hebben de Limburgers al een vervanger op het oog. Jean-Paul Boëtius moet het vertrek van het Jamaicaanse goudhaantje opvangen.

Jean-Paul Boëtius lijkt op weg naar Racing Genk. Volgens verschillende bronnen is de aanvaller van FC Basel een serieuze kandidaat om het vertrek van Leon Bailey naar Bayer Leverkusen op te vangen. Bailey tekende gisterenavond een contract voor vijf seizoenen bij de Duitse topclub. Genk vangt zo'n 23 miljoen euro voor de snelle flankaanvaller.

De Limburgers zouden die meteen willen herinvesteren in een voormalige grote belofte van het Nederlandse voetbal: Jean-Paul Boëtius. De 22-jarige aanvaller verruilde in 2015 Feyenoord voor FC Basel voor zo'n 2 miljoen euro, maar kwam er dit seizoen niet verder dan 74 minuten in twee competitiewedstrijden. Genk-coach Stuivenberg kent Boëtius nog van hun gezamenlijke periode bij de Nederlandse belofteploeg.