Rode Duivel is niet mals voor titelconcurrent: "Ik haat Juventus"

Dit seizoen ziet het er weer sterk naar uit dat AS Roma en Juventus zullen vechten om het Italiaanse kampioenschap. Roma-middenvelder Radja Nainggolan heeft alvast de nodige dosis motivatie om de ploeg uit Turijn aan te pakken.

“Ik haat Juventus”, bekent Radja Nainggolan, ”want zij winnen altijd door een penalty of vrije trap.” De Rode Duivel werd in het verleden al eens gelinkt aan de Italiaanse kampioen, maar zei daarop meermaals dat hij die overgang niet zou maken. “Ik had altijd al iets tegen Juventus. Bij Cagliari wou ik Juve zo graag verslagen, maar daar speelden we altijd gelijk in het Juventus Stadium.”

Sowieso een prijs pakken dit seizoen

“Ze wonnen de Scudetto tegen ons," gaat Radja verder. "Ik kwam naar Roma om te winnen van Juventus, dat altijd hulp had. Als we de Scudetto niet winnen, dan winnen we de Coppa Italia. Tegen Lazio in de halve finales winnen we, dat beloof ik je,” besluit Nainggolan.

De Scudetto verwijst naar het logo in de Italiaanse driekleur, dat de landskampioen op de borst mag dragen. Juventus staat momenteel op kop van het klassement met 57 punten, Roma is de eerste achtervolger met 50 punten.