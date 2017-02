Belangrijke verandering is een feit: dit seizoen al competitievoetbal op maandag Ã©n wel hierom

Belangrijke verandering is een feit: dit seizoen al competitievoetbal op maandag én wel hierom

door Redactie



Maandagvoetbal of niet? Dat was deze week de insteek van ons traditioneel debat op woensdag. De meningen waren verdeeld, maar zij die tegen stemden, zullen toch vroeger dan verwacht zich moeten neerleggen bij een belangrijke verandering.

Zo wordt er nog dit seizoen op maandag gevoetbald, meldt Het Nieuwsblad. Doordat er drie Belgische ploegen zich verzekerden van een plaats bij de laatste zestien in de Europa League, wil de Pro League nu al maandagvoetbal invoeren.

Akkoord met tv-zenders

De ploeg die in de kwartfinales geraakt, mag zijn competitieduels naar maandag verplaatsen. Omdat AA Gent en Racing Genk elkaar treffen in de zestiende finales, is dat voor minstens één club het geval. Met de tv-zenders Telenet en Proximus kwam men tot een akkoord over deze belangrijke wijziging.

Vrijdag pleitte Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck al voor de invoering van voetbal op maandag. De meningen hierover waren fifty-fifty. (Dat leest u HIER)