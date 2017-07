Een 19-jarige na Ã©Ã©n match afschrijven, maar daar reageert Faes zo op

Faes kreeg vorige week heel wat over zijn hoofd na de 5-1 tegen Ajax. Hij was dan ook betrokken bij redelijk wat tegengoals en in Voetbal Inside maakten ze al kipkap van hem. Heerenveen-trainer Streppel behield echter het vertrouwen in hem en daar bedankte Faes hem ook voor.

De 19-jarige centrale verdediger speelde foutloos tegen Willem II en liet bij momenten zelfs wat van zijn technisch kunnen zien.