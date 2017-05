Sterspeler Beerschot-Wilrijk kan niet wachten: "Stress is er niet, we willen zo snel mogelijk die titel pakken"

"Ik denk dat er pas na de overwinning iets gepland zal worden", aldus Alexander Maes in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Ik hoop wel dat we het dit weekend kunnen klaren, we willen dit zo snel mogelijk afhandelen."

En hoe zit het met de stress? "Titelstress, neen die is er niet, de eerste wedstrijd tegen Virton hebben we goed doorstaan en als je daarna met 1-5 kan gaan winnen op Heist, wil dat iets zeggen. We bouwen wel op naar zaterdag, maar stress hebben we niet."

Als iemand als Losada je onder zijn hoede neemt, is dat onbetaalbaar -Alexander Maes

"Dat we zoveel voorstaan helpt natuurlijk, de media bombardeert ons al weken tot kampioen, maar als je het dan eindelijk beet hebt, zal dat deugd doen." Maes was met een pak goals en assists instrumentaal voor Beerschot dit seizoen.

"Ik mag zeker niet klagen, in de eerste twee wedstrijden zat ik nog op de bank, maar daarna werd ik vaste basisspeler." Hij heeft veel te danken aan de ervaren Losada. "Dat ik iemand heb als Hernan die me door mijn carrière bij Beerschot aan het loodsen is, is onbetaalbaar."