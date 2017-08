Matchwinnaar Losada opgetogen over competitiestart van Beerschot Wilrijk: "Met één van de kleinste budgetten van de reeks staan we mee bovenaan"

"Twee keer de nul gehouden, nog niet verloren en ook al mooi voetbal op de mat gebracht... Nee, mij hoor je niet klagen", klonk het bij een ontspannen Hernan Losada na de partij tegen Tubeke. De 35-jarige Argentijn kwam na de vele interviews en andere verplichtingen als allerlaatste uit de douche. Hij verontschuldigde zich zelfs voor de vertraging. "Als ik wist dat je nog stond te wachten, had ik me wel gehaast."

Eén rake knal in de verre bovenhoek, meer had Beerschot Wilrijk tegen Tubeke niet nodig om de drie punten thuis te houden. "Gelukkig heeft mijn doelpunt ons vandaag drie punten opgeleverd, vorig weekend was het er jammer genoeg maar eentje. Ja, dat blijft toch een beetje zuur. Als we wat meer geluk hadden, stonden we nu al alleen op kop met het maximum van de punten."

Na drie speeldagen kan je nog geen eerlijke evaluatie maken.

Nieuwe spelers

"Maar kom, we zijn goed bezig. En dan moeten er nog twee spelers bijkomen (doelt op Diarra en Mbombo, die nog niet speelgerechtigd zijn, red.) die onze ploeg nóg sterker zullen maken", weet Losada. "Of we een échte spits missen? Nee, Fessou Placca doet dat ook héél goed. Maar de spoeling is dun. We hebben diep in de spits voorlopig weinig wisselmogelijkheden, dat klopt."

Vorig seizoen werd Losada topschutter bij Beerschot Wilrijk en ook dit seizoen is hij dus meteen goed bij schot. "Eerlijk: ik wist niet wat ik moest verwachten van deze competitie. Ik had geen idee van de sterkte van de tegenstanders. Wij hebben één van de kleinste budgetten van de reeks, komen uit de amateurafdeling en toch staan we mee bovenaan. Ik vind dat schitterend."

Titelambities?

Maar ook Losada - nochtans brandend ambitieus - wil niet te ver vooruitkijken. "Na drie speeldagen kan je nog geen eerlijke evaluatie maken. Ons doel blijft de top-4. In de loop van de competitie zullen we wel zien of we écht kunnen meedoen voor een periodetitel. Het is sowieso een spannende reeks: iedereen kan van iedereen winnen", besluit Losada.

Zaterdag begint Beerschot Wilrijk aan het bekeravontuur en ook voor die competitie zijn de verwachtingen groot. "Voor de club en de supporters, maar ook voor ons, blijft de beker iets speciaal. Volgende week wacht Oosterzonen en we mogen die ploeg zeker niet onderschatten. Als we daar kunnen winnen, komen we in de trommel met de eersteklassers. Daar kijken we enorm hard naar uit!"