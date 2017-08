Club Brugge-spelers beseffen: "Dit is een schande, dit verdienen onze fans niet"

Vormer excuseerde zich, maar wist dat het een doekje voor het bloeden was. "Ik heb het heel moeilijk, dit doet zoveel pijn", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Het is de eerste keer dat dit me overkomt in Brugge. Nu rest alleen nog de competitie. Onze fans verdienen dit niet. Dit kan niet. Het is een schande dat we uitgeschakeld zijn."

Ook de manier waarop. Club kon nooit aanspraak maken op kwalificatie. "Basaksehir, dat was een leveltje te hoog. Maar deze ploeg niet. Tja, we creëren te weinig. We hadden nog redelijk grip in de eerste helft. Tot de 1-0 valt, toen stortte het in elkaar. Zij kregen nog meer het gevoel dat ze ons konden pakken. En dan werd het moeilijk om te drukken. En na de rust hebben we eigenlijk ook geen kans meer gehad. We wilden Europees spelen. Dit wordt wennen."