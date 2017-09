Courtois kan het niet laten en pakt uit met grappige tweet in Chelsea-soap

Conte had Costa vroeg in de zomer al laten weten dat hij best een andere ploeg zocht. De aanvaller, die Chelsea nog hielp kampioen maken, reageerde door niet op te dagen voor de trainingen. Hij ging er vanuit dat hij nog wel een transfer zou kunnen afdwingen.

Maar nu zit hij nog steeds bij de Londenaren. Thibaut Courtois nam het alvast luchtig op en tweette: "Sé Queda"... 'Hij blijft!'. Met een knipoog verwijzen naar de tweet die Gerard Piqué stuurde toen de saga rond Neymar in volle hevigte woedde. En we weten hoe dat is afgelopen...