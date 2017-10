Francky Dury gelooft in play-off 1, 'ondanks 0 op 6': "Daar doe ik niet aan mee"

"We gaan de Europa League niet winnen, maar we zijn nog altijd grote kandidaat om play-off 1 te halen. Het is niet omdat we tegen Lokeren en Antwerp verliezen, dat we daarvoor uitgeschakeld zijn. Makkelijk zal het niet zijn, maar we geloven er wel nog in", aldus Francky Dury.

Een maand geleden was het allemaal fantastisch, nu allemaal negatief?

"Vorig jaar hadden we in de tweede ronde maar 21 punten. We hebben toen ook moeilijke momenten gehad, maar we hadden wat buffer gebouwd. De eerste 25 minuten op Antwerp waren niet goed en dan sta je plots 2-0 achter, maar we speelden ook al goede matchen."

Hoogtes en laagtes, ze horen erbij. "Als we 6 op 6 hebben, wordt dat nooit herhaald. Als we 0 op 6 hebben, dan wordt dat wel herhaald. Een maand geleden was het van Essevee allemaal fantastisch in de pers, nu is het plots allemaal negatief. Daar doe ik echt niet aan mee. Ik ga er tot het einde van het seizoen voor op dezelfde manier."

