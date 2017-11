PSG-jonkie rijgt de records aan elkaar met zijn doelpunten

Zo scoorde Mbappé al 20 goals in 49 wedstrijden in de Ligue 1. Met 18 jaar en 10 maanden is hij de jongste speler in 40 jaar die dat aantal kan bewerkstelligen. Tegen Angers opende hij de score met een volley en vijf minuten voor tijd rondde hij mooi samenspel af voor het laatste doelpunt van de wedstrijd.

Dit seizoen zit de Fransman aan vier doelpunten. Samen met de 16 die hij in zijn debuutjaar in de Ligue 1 bij AS Monaco maakte, komt hij aan 20. Hij deelde in totaal ook al 13 assists uit.

In de Champions League bereikte hij ook al een mijlpaal door de eerste speler onder 20 jaar te zijn die acht keer wist te scoren. Vorig jaar was hij al de jongste speler ooit die kon scoren in de halve finale van de Champions League. Als Mbappé verder op dit elan blijft verdergaan, wacht de aanvaller van PSG ongetwijfeld een mooie en rijkgevulde carrière.