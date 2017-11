🎥 Ook Italië heeft zijn 'geval De Bruyne': De Rossi weigert op te warmen omdat hij het niet eens is met de tactiek

De Rossi wees tijdens de discussie ook naar Lorenzo Insigne en de Italianen weten intussen wat hij zei. "Waarom zou ik erop moeten?", klonk het nogal kwaad. "We hebben niks aan een gelijkspel, we moeten winnen."

De Rossi wou dus een spits erbij. "Het was bijna gedaan en ik zei dat de spitsen zich moesten opwarmen. Daarom wees ik naar Insigne", zei hij achteraf. "Het was niet mijn bedoeling om een tactisch probleem aan te kaarten en het spijt me als ik iemand geschoffeerd heb. Maar op dat moment vond ik Insigne een betere keuze dan mezelf."

De Rossi: "We were near the end and had to win, so send the strikers to warm up.. At the time I just thought perhaps it was better that Insigne come on instead.”pic.twitter.com/bGQxINtr69