OH Leuven legt Beerschot-Wilrijk het zwijgen op: "Met verbetenheid en grinta"

"Op het einde hebben we het na de aansluitingstreffer nog even moeilijk gehad om vol te houden, maar we hebben de drie punten toch kunnen meepikken. Belangrijk met het oog op het vervolg van die tweede periode en misschien wel een beetje revanche voor die eerste periode."

Storm zag dat zijn team het niet makkelijk had tegen De Ratten, maar de grinta haalde het: "We hadden er allen veel zin in en wilden na de 2-2 van vorige week nu wél zeker de drie punten pakken. Nu kunnen we vooruit kijken naar de rest van de tweede periode toe."