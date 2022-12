Volg Kroatië-België straks om 16u hier live

De Rode Duivels spelen hun laatste troefkaart uit tegen Kroatië om er niet uit te gaan in de groepsfase. Er moet gewonnen worden en daarvoor zal de bondscoach hoogstwaarschijnlijk weer wat wijzigingen doorvoeren.

Met de geelgeschorste Amadou Onana zijn we een hele hoop présence en energie kwijt. Het grote vraagteken ligt dus op het middenveld. Is het nog verantwoord om Axel Witsel aan de aftrap te brengen? Of moet Roberto Martinez kiezen voor De Bruyne en Tielemans/Dendoncker op het middenveld?

Achteraan lijkt hij weer voor zijn vertrouwde driemansverdediging te kiezen. Vooraan is het de beurt aan Lukaku, die nog niet helemaal fit is, maar waarschijnlijk de last van de natie op zijn brede schouders zal nemen. Wie nog? Op de flanken kiest Martinez waarschijnlijk voor Carrasco en Castagne en in de pocket lijkt hij nu toch Trossard naast Hazard te gaan zetten. Of dat allemaal klopt weten we binnen een dikke vier uur.

Vermoedelijke opstelling: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Tielemans, De Bruyne, Carrasco, Trossard, Hazard, Lukaku

