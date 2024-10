LIVE Club Brugge-Anderlecht: Vermant in de spits bij Club, Dolberg en Verschaeren in de basis bij Anderlecht

Club Brugge ontvangt om 13u30 Anderlecht in Jan Breydel. Kan Club Brugge voor het eerst in bijna twee maanden nog eens thuis winnen?

Na de 3-1 nederlaag tegen AC Milan afgelopen dinsdag staat landskampioen Club Brugge opnieuw voor een belangrijke wedstrijd. Het ontvangt thuis Anderlecht, dat donderdag met 2-0 won tegen Ludogorets.

Club Brugge kan wellicht wel weer rekenen op spits Gustaf Nilsson, die sinds eind september out was met een kuitblessure. De Zweed zit opnieuw in de selectie, maar het is afwachten of hij ook in de basis zal staan.

50ste zege voor Club Brugge tegen Anderlecht?

Club Brugge-Anderlecht is ook een duel tussen de nummer vijf en zes uit de Belgische competitie, het verschil is slechts één punt. Beide ploegen willen het verschil met leider Racing Genk liefst kleiner maken of minstens gelijk houden.

Anderlecht maakte op de vorige speeldag een slechte start onder David Hubert als hoofdtrainer tegen Beerschot. Paars-wit verloor tegen de laatste in de stand met 2-1. Kan het dat tegen Club Brugge rechtzetten?

Voor Club Brugge kan het zijn 50ste zege worden tegen Anderlecht in de Belgische competitie. Anderlecht won 62 van de vorige 162 duels, 51 keer eindigde het duel op een gelijkspel.