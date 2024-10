Deze man bewijst nu waarom Club Brugge de portefeuille opentrok voor hem: "Dat was niet overdreven geweest"

Hugo Vetlesen heeft een probleem. Deze Ardon Jashari gaat hij nog moeilijk uit de basis krijgen bij Club Brugge. De jonge Zwitser werd afgelopen zomer voor 6 miljoen euro bij FC Luzern weggehaald en bewijst nu waarom Club de portefeuille voor hem opentrok.

Jashari speelde een dijk van een match tegen Anderlecht. Hij verlicht de taak van Hans Vanaken en is opbouwend één van de beteren. Hij kreeg dan ook een staande ovatie van het Brugse publiek. En dat deed deugd.

“Ik kan niet ontkennen dat die appreciatie vanwege de supporters mij deugd doet, zeker omdat ik aanvankelijk toch de nodige tijd had om mij aan een nieuwe omgeving en manier van spelen aan te passen”, opende de middenvelder zijn relaas op de clubkanalen van blauw-zwart.

“Ik werd goed opgevangen, ik krijg heel wat vertrouwen vanwege de technische staff en de overige spelers en ik voel me hier dan ook goed maar uiteindelijk moet je op training zelf die basisplaats proberen af te dwingen. De concurrentie is niet min maar met weinig woorden naast het veld probeer ik mij vooral op het veld te bewijzen.”

Over de wedstrijd kon hij kort zijn. “We hadden onszelf goed op deze wedstrijd voorbereid en we etaleerden zowel met maar ook en vooral zonder de bal heel wat kwaliteit binnen ons team. We speelden een prima partij en als we telkens een dergelijk niveau kunnen halen, dan zijn we echt heel moeilijk te kloppen."

"Al valt niet te ontkennen dat we meer moeten scoren en dus moeten we blijven werken aan onze efficiëntie. Als we vandaag met 4-0 winnen, dan kan niemand die eindscore overdreven noemen. Ikzelf probeerde het ook tot tweemaal toe om zelf te scoren maar voorlopig wacht ik nog op een allereerste doelpunt voor mijn nieuwe werkgever en fans, ik wil hen trots maken”