Ouderdomsdeken Mignolet en Nicky Hayen zijn bijzonder fier op wat Club Brugge doet

Club Brugge kon voor de goals tegen Anderlecht rekenen op Romeo Vermant (20) en Chemsdine Talbi (19). De jeugd maakte het verschil bij Club Brugge.

Met Joaquin Seys, Maxime De Cuyper en Romeo Vermant stonden drie jeugdspelers van Club Brugge in de basis tegen Anderlecht. Kyriani Sabbe, Chemsdine Talbi en Jorne Spileers vielen nog in. En de jeugd maakte het verschil voor Club.

Vermant maakte na tien minuten de openingsgoal voor Club Brugge, zijn eerste voor blauw-zwart. Talbi maakte er een kwartier voor tijd 2-0 van, net als tijdens anderhalve maand geleden op bezoek tegen KV Kortrijk.

Mignolet en Hayen trots op jeugd van Club Brugge

"We spelen met een jonge ploeg en ik loop er zo wat tussen", grapte de 36-jarige Simon Mignolet achteraf. "Het is heel erg leuk om te zien dat die jongens doorgroeien. Dat moet Club Brugge blijven doen, want zo wordt je sterker op de lange termijn."

Ook trainer Nicky Hayen was bijzonder lovend over de jonge jongens van Club Brugge. "Je ziet dat Romeo de voorbije jaren gegroeid is als spits", zei Hayen. "Hij is balvaster geworden, maakt juiste keuzes en doet slimme loopacties."

"Al mijn lof voor de youngsters van Club Brugge. Vermant en Talbi scoren allebei en ook de andere youngsters waren sterk. Ik ben heel fier op de jeugdwerking van Club Brugge, die op dit moment voor rendement zorgt."