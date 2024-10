De opvallende truc van Anderlecht in de topper tegen Club Brugge: zo kon Jan Vertonghen toch helpen tijdens de wedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jan Vertonghen is erg betrokken bij Anderlecht. Hij heeft zich weer ingezet aan de zijlijn tegen Club Brugge.

Toen het bestuur van Anderlecht twee jaar geleden Jan Vertonghen aantrok, wisten ze dat ze meer dan alleen maar een centrale verdediger binnenhaalden. Met al zijn ervaring is de voormalige Rode Duivel van onschatbare waarde voor de hele club.

Niet iemand die thuis blijft als hij niet op het veld staat, Vertonghen is zeer betrokken. Als aanvoerder, mentor voor de jongeren, vertrouwenspersoon van Jesper Fredberg, en schakel tussen de coach en het veld.

Dit weekend werd dit opnieuw geïllustreerd in de topper. Een wedstrijd waarin het gemis van zijn leiderschap pijnlijk werd gevoeld. Hoewel hij niet op het veld stond, stond Vertonghen toch dicht bij de actie.

La Dernière Heure onthult dat de 37-jarige verdediger in plaats van plaats te nemen in de tribune bij het bestuur, geregistreerd stond als assistent van de materiaalverantwoordelijken. Hierdoor kon hij op de bank zitten en de kleedkamer binnenkomen, zonder de plaats van een speler in te nemen.

Een vrij verrassende rol die hij vorig seizoen al eens had uitgeprobeerd. Maar in het Jan Breydelstadion was dat niet voldoende. Anderlecht staat momenteel op de zesde plaats met 17 punten.