Het verschil was enorm in de topper: "Slechts één speler van Anderlecht zou een basisplaats hebben bij Brugge"

Anderlecht heeft misschien wel zijn slechtste prestatie van het seizoen geleverd tegen Club Brugge. Het team zal zich zo snel mogelijk moeten herpakken.

Voormalig speler uit de glorietijd van Anderlecht, Philippe Albert, is nooit verlegen om zijn mening te geven. Zondag wist hij niet waar te kruipen van schaamte in het Jan Breydelstadion. "Ik was na de wedstrijd met Enzo Scifo. Hij was gegeneerd door het optreden van Anderlecht. Hij is nochtans een heel positief persoon... Dit is ernstig", vertelde hij bij La Tribune.

Hij betreurt dat de spelers weinig verantwoordelijkheid nemen. "Er is een gebrek aan leiderschap in dit team. Kasper Dolberg zou een leider moeten zijn, maar hij spendeerde het begin van de wedstrijd aan afrekenen met Joel Ordonez in plaats van beschikbaar te zijn voor zijn teamgenoten. Alle teams die naar Brugge reizen, moeten mentaal voorbereid zijn. Anders kan je niet concurreren."

"Vroeger kreeg je na zo'n debacle een uitbrander. Tegenwoordig zou geen enkele speler van dit team kunnen spelen voor het Anderlecht van de jaren 90. De spelers moeten ter verantwoording worden geroepen. Als je geen zin hebt om te spelen, moet je iets anders gaan doen", vervolgt hij.

De vergelijking met Club Brugge is onvermijdelijk: "Killian Sardella is de enige Anderlecht-pion die een basisplaats zou kunnen hebben bij Brugge. Hem valt niets te verwijten sinds het begin van het seizoen en heeft enorme vooruitgang geboekt."

Anderlecht zou er goed aan doen om de week af te sluiten met twee overwinningen (in Tubize in de beker, tegen Kortrijk in de competitie). Na zo'n optreden als tegen Club Brugge, is er ongetwijfeld wat meer druk gekomen.