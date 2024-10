Silvio Proto blikt terug op de nederlaag van Anderlecht tegen Club Brugge en spaart zijn woorden niet

Afgelopen zondag verloor Anderlecht met 2-1 van Club Brugge. Silvio Proto deelde zijn mening over de prestatie van paars-wit.

Na de nederlaag van paars-wit tegen Club Brugge heeft de voormalige doelman van Anderlecht, Silvio Proto, zijn mening gegeven over de wedstrijd tijdens een interview met RTL Sports. Hij spaarde zijn woorden niet.

"Ik heb de eerste 20-30 minuten van Brugge tegen AC Milan bekeken. Ik dacht bij mezelf, als ze zo spelen tegen Anderlecht, dan maken ze er 4. En wat verrassend is voor Anderlecht, is dat dit dé wedstrijd van het jaar is", zegt de voormalige Rode Duivel.

"Het is niet de wedstrijd tegen Standard die de wedstrijd van het jaar is, het is die tegen Brugge. De historische rivaal is Brugge. Als je daar gaat spelen, weet je dat je als speler van Anderlecht meer druk voelt dan voor andere wedstrijden."

Proto praat over een Anderlecht dat zich niet bewust was van de belangrijkheid van de wedstrijd: "Ik heb geen spelers gezien die zich bewust waren van de belangrijkheid van dit soort wedstrijden. Bij Club Brugge wel. Ze hebben het in ieder geval niet getoond bij paars-wit."

"Ik had het gevoel een team van mannen te zien spelen tegen een team van tieners. Onyedika won bijna al zijn duels, Vanaken ook. En Roméo Vermant voorin... Je kunt ze allemaal individueel pakken behalve Coosemans", besluit Proto.