Hein Vanhaezebrouck is hard voor spelers van Anderlecht, maar ziet ook nieuw probleem

RSC Anderlecht verloor met 2-1 van Club Brugge. De troepen van David Hubert lieten niet bepaald een grote indruk na.

Wie de wedstrijd van RSC Anderlecht niet gezien had zou denken dat het een spannende topmatch was tussen de aartsrivalen. De realiteit was echter totaal anders.

David Hubert liet na de wedstrijd weten dat zijn ploeg niet fris was, dat het leek alsof de speler niet vooruit geraakten. Een indruk die ook Hein Vanhaezebrouck had. Al zag hij een nieuw probleem opduiken bij paarswit.

“Ik durf ook te denken dat er een mentaal probleem is”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Dat sommigen niet om kunnen met de druk van grote matchen. Vijf maanden geleden kon Anderlecht zomaar kampioen kunnen worden als het thuis tegen Club had gewonnen, maar het durfde toen zelfs niet te voetballen.”

Toen lag de schuld volgens alles en iedereen bij Brian Riemer, maar die is er al eventjes niet meer. Volgens Vanhaezebrouck mogen de spelers dringend naar zichzelf kijken.

“Oké, je hebt een fysiek nadeel, omdat je twee dagen minder rust hebt gekend dan de tegenstander. Maar dat mag toch niet zo’n grote impact hebben, zeker niet vlak na een interlandbreak? Er zat geen geloof in de ploeg, geen grinta, precies zelfs geen goesting. Het was allemaal zo tam.”