Maxim De Cuyper ziet Club Brugge alwéér dezelfde fouten maken: "Wisten dat dit zou gebeuren"

Club Brugge won met 2-1 van Anderlecht, maar moest in de slotfase toch nog bibberen. Maxim De Cuyper wist zelfs dat het zou gebeuren.

Met 20 schoten, waarvan 9 binnen het kader en een xG van 3,02 had Club Brugge zijn schaapjes al vroeger op het droge kunnen hebben tegen Anderlecht. Door de late aansluitingstreffer van Simic werd het toch nog spannend.

De Cupyer moest in de 98ste minuut nog een bal wegtrappen voor de neus van Vazquez, Zanka liet op de corner daarna van dichtbij de gelijkmaker liggen. Twee keer kon Club Brugge de zege nog uit handen gegeven hebben.

Bijna een zure nasmaak voor Club Brugge

Het is een beetje het verhaal van het seizoen voor Club Brugge. "Ik had het er met Mignolet nog over, we wisten dat dit zou gebeuren", zei De Cuyper achteraf. "Want we speelden een goede match, een heel goede."

Coach Nicky Hayen besefte op het einde van de wedstrijd dat Club Brugge opnieuw aan puntenverlies ontsnapt was. "In het voetbal kan alles gebeuren, maar het zou heel zuur geweest zijn als die laatste bal binnengegaan was."

"Dat zou absoluut onverdiend geweest zijn. Het einde zorgt alleen wat voor een zure nasmaak, maar dat veegt al het positieve niet weg." Woensdag in de beker tegen Belisia Bilzen krijgt Club Brugge een nieuwe kans om nog eens uit te halen.