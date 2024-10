Peter Vandenbempt maakt vergelijking met Anderlecht onder Riemer na snertmatch in Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De 2-1-uitslag doet vermoeden dat Club Brugge-Anderlecht een goede topper was. De realiteit was echter totaal anders.

Club Brugge won met 2-1 van RSC Anderlecht, maar eigenlijk staken de West-Vlamingen met kop en schouders boven hun tegenstander uit. Van een topper was er dan ook enkel op papier en in de eindstand sprake.

Ook Peter Vandenbempt kan het niet vatten. “En als dit dan een referentiematch moest zijn voor het Anderlecht onder Hubert, dan is het vanmorgen pijnlijk ontwaken, voor iedereen op doelman Coosemans na”, klinkt het bij Sporza.

Hubert kwam achteraf met de verklaring dat Anderlecht niet zo slechts is als ze speelden en daar heeft hij volgens de analist volledig gelijk in. “Maar wie krijgt het uitgelegd dat spelers van wie we weten dat ze goed kunnen voetballen, zo veel balverlies hebben geleden?”

Zelfs iemand als Dendoncker ging helemaal mee onder. De vraag is dan ook hoe Anderlecht de komende maanden de strijd kan aangaan voor de top zes.

“Je vraagt je af hoe Anderlecht in aanmerking kan komen om straks te concurreren met Club Brugge of Racing Genk, of zelfs met Antwerp dat door blessures op dit moment met een halve kleuterklas aan de slag moet.”

Vandenbempt maakt ook een vergelijking met de situatie onder Riemer vorig seizoen. “De stijgende lijn die er vorig jaar toch was, Anderlecht had eindelijk weer tot de laatste snik meegestreden voor de titel, wel die lijkt op dit moment een flinke knik naar beneden te krijgen.”