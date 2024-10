"Hangt vooral van hem af": Thorgan Hazard laat zich uit over eventuele komst van Romelu Lukaku naar Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thorgan Hazard komt steeds dichterbij zijn comeback bij Anderlecht. De aanvaller herstelt samen met Jan Vertonghen.

Voor zijn ernstige blessure aan het einde van vorig seizoen heeft Thorgan Hazard al aangetoond hoe belangrijk hij is voor Anderlecht. Hoewel de groepstrainingen nog niet meteen aan de orde zijn, is de spelmaker van Anderlecht begonnen met enkele fysieke oefeningen. In de ziekenboeg deelt hij het dagelijks leven met Jan Vertonghen.

"Telkens wanneer hij wil terugkeren, ondervindt hij problemen. Daarom neemt hij uiteraard de tijd om volledig fit te worden. Ik hoop dat hij binnenkort terug zal zijn, want hij is heel belangrijk voor het team", verklaarde Hazard in de podcast Tof Sport.

Op 37-jarige leeftijd speelt Vertonghen misschien wel zijn laatste seizoen als professionele voetballer. Thorgan is daar nog niet aan toe. Hij zal 33 zijn wanneer zijn contract bij Anderlecht afloopt in juni 2026.

De cirkel rond maken?

Hoopt hij ooit in het Lotto Park te spelen met Romelu Lukaku, die nooit heeft verborgen dat hij ooit naar Sporting zou terugkeren? "Dat hangt vooral van hem af. We behoren tot dezelfde generatie, maar het is moeilijk te zeggen op dit moment. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk naar Anderlecht terugkeert", zei Hazard.

Zal hij zelf ooit nog terugkeren naar zijn voormalige club, Tubize? Zijn broers Kylian en Ethan spelen er, hij werd er zelf opgeleid tot 2007 voordat hij naar Lens vertrok. "Om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Terugkeren naar Tubize om bij mijn broers te spelen? Waarom niet", antwoordde hij.